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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर, अचानक 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ

मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर, अचानक 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. इस टीम से 5 नामी खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अगली वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान कर दिया है. कंगारू टीम बहुत जल्द अफ्रीकी दौरे पर जाने वाली है, जहां पहले उसे जिम्बाब्वे और फिर दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वनडे टीम से एक या 2 नहीं बल्कि एकसाथ 5 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. मार्नस लाबुशेन को भी खराब फॉर्म से जूझने का खामियाजा भुगतना पड़ा है.

2027 वनडे वर्ल्ड कप में लगभग एक साल का समय बचा है, ऐसे में लाबुशेन का बाहर होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है. ऑस्ट्रेलियाई टीम हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारकर आ रही है. इसलिए  अचानक 5 खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी कर दी गई है. यह भी बता दें कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क केवल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे.

5 खिलाड़ी हुए बाहर

जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम में मार्नस लाबुशेन, मैट शॉर्ट, बेन ड्वारशुईस, लियाम स्कॉट और टॉड मर्फी का नाम शामिल नहीं है. इन सभी 5 खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया टीम से पत्ता साफ हो गया है. वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में विक्टोरिया के लिए खेलने वाले ओली पीक को चांस मिला है और जोएल डेविस भी मौके को भुनाने का प्रयास करेंगे. मिचेल मार्श से लेकर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं.

ऑस्ट्रेलिया टीम के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली का कहना है कि जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका का दौरा अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण होगा. बताते चलें कि अगले साल वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड: मिचेल मार्श, पैट कमिंस (केवल साउथ अफ्रीका में खेलेंगे), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिचेल स्टार्क (केवल साउथ अफ्रीका में खेलेंगे), एडम जैम्पा

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पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की 3 मैचों की वनडे सीरीज 15 सितंबर-20 सितंबर तक खेली जाएगी और सीरीज के तीनों मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे. उसके बाद कंगारू टीम दक्षिण अफ्रीका चली जाएगी, जहां 24 सितंबर-30 सितंबर तक दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैच खेले जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे

  • पहला ODI - 15 सितंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे
  • दूसरा ODI - 18 सितंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे
  • तीसरा ODI - 20 सितंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका

  • पहला ODI - 24 सितंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
  • दूसरा ODI - 27 सितंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
  • तीसरा ODI - 30 सितंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका

ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2023 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जाकर कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलेगी. वहीं कंगारू टीम आखिरी बार 2014 में कोई वनडे सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे गई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Marnus Labuschagne Australia Vs South Africa Australia Vs Zimbabwe
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