2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया है. फीबी लिचफील्ड (Phoebe Litchfield) के शतक और एलिसे पेरी (Ellyse Perry) व एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 339 रनों का लक्ष्य दिया है. हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आसानी से 350 के पार जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर रन गति पर रोक लगा दी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल मुकाबले में 49.5 ओवर में 338 रनों पर ऑलआउट हुई. भारत के लिए श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए. वहीं अमनजोत कौर, राधा यादव और क्रान्ति गौड़ को एक-एक विकेट मिला. हालांकि, सभी भारतीय गेंदबाजों ने काफी रन लुटा दिए.

फीबी लिचफील्ड का शतक, एलिसे पेरी भी चमकीं

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. कप्तान एलिसा हीली सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गईं. हालांकि, इसके बाद फीबी लिचफील्ड ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. 25 रनों पर पहला विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद फीबी लिचफील्ड और एलिसे पेरी के बीच 175 रनों की साझेदारी हुई. फीबी लिचफील्ड ने 93 गेंद में 17 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 119 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं एलिसे पेरी ने 88 गेंद में 77 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले.

अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने लगातार झटके विकेट

फीबी लिचफील्ड और एलिसे पेरी के आउट होने के बाद एश्ले गार्डनर ने सिर्फ 45 गेंद में 63 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले. दूसरे छोर पर कोई नहीं टिक सका. बेथ मूनी 24, एनाबल सदरलैंड 03, ताहिला मैक्ग्रा 12 और किम गार्थ 17 रन बनाकर आउट हुईं.

आखिरी ओवर में गिरे 3 विकेट

लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे. वरना यह स्कोर 350 भी हो सकता था. दीप्ति शर्मा ने अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन दिए.