हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल में भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले 338 रन; फीबी लिचफील्ड का शतक

सेमीफाइनल में भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले 338 रन; फीबी लिचफील्ड का शतक

Australia Women vs India Women 2nd Semi-Final: एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आसानी से 350 के पार जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर रन गति पर रोक लगा दी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 30 Oct 2025 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया है. फीबी लिचफील्ड (Phoebe Litchfield) के शतक और एलिसे पेरी (Ellyse Perry) व एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 339 रनों का लक्ष्य दिया है. हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आसानी से 350 के पार जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर रन गति पर रोक लगा दी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल मुकाबले में 49.5 ओवर में 338 रनों पर ऑलआउट हुई. भारत के लिए श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए. वहीं अमनजोत कौर, राधा यादव और क्रान्ति गौड़ को एक-एक विकेट मिला. हालांकि, सभी भारतीय गेंदबाजों ने काफी रन लुटा दिए. 

फीबी लिचफील्ड का शतक, एलिसे पेरी भी चमकीं

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. कप्तान एलिसा हीली सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गईं. हालांकि, इसके बाद फीबी लिचफील्ड ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. 25 रनों पर पहला विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद फीबी लिचफील्ड और एलिसे पेरी के बीच 175 रनों की साझेदारी हुई. फीबी लिचफील्ड ने 93 गेंद में 17 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 119 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं एलिसे पेरी ने 88 गेंद में 77 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले. 

अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने लगातार झटके विकेट

फीबी लिचफील्ड और एलिसे पेरी के आउट होने के बाद एश्ले गार्डनर ने सिर्फ 45 गेंद में 63 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले. दूसरे छोर पर कोई नहीं टिक सका. बेथ मूनी 24, एनाबल सदरलैंड 03, ताहिला मैक्ग्रा 12 और किम गार्थ 17 रन बनाकर आउट हुईं. 

आखिरी ओवर में गिरे 3 विकेट 

लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे. वरना यह स्कोर 350 भी हो सकता था. दीप्ति शर्मा ने अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन दिए. भारत के लिए श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए. वहीं अमनजोत कौर, राधा यादव और क्रान्ति गौड़ को एक-एक विकेट मिला. हालांकि, सभी भारतीय गेंदबाजों ने काफी रन लुटा दिए. 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 06:56 PM (IST)
Tags :
Ellyse Perry Australia Women Vs India Women Phoebe Litchfield Amanjot Kaur INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Regional Cinema
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, अब दिया करारा जवाब, बोले - ‘हैरान हूं..’
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत, बोले - ‘हैरान हूं..’
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget