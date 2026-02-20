जाते-जाते ऑस्ट्रेलिया ने मचाई तबाही, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के तूफान में उड़ी ओमान

एक्सप्लोरर
जाते-जाते ऑस्ट्रेलिया ने मचाई तबाही, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के तूफान में उड़ी ओमान, 9 विकेट से जीता मैच
AUS vs OMAN Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया है. मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने मिलकर ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.
Australia vs Oman T20 Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया है. मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने मिलकर ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इस मैच में ओमान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में कंगारू टीम ने सिर्फ एक विकेट खो कर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत किसी काम की नहीं क्योंकि वह पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है.
अपडेट जारी है..
