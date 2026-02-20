हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जाते-जाते ऑस्ट्रेलिया ने मचाई तबाही, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के तूफान में उड़ी ओमान, 9 विकेट से जीता मैच

जाते-जाते ऑस्ट्रेलिया ने मचाई तबाही, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के तूफान में उड़ी ओमान, 9 विकेट से जीता मैच

AUS vs OMAN Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया है. मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने मिलकर ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Feb 2026 09:26 PM (IST)
Australia vs Oman T20 Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया है. मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने मिलकर ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. इस मैच में ओमान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में कंगारू टीम ने सिर्फ एक विकेट खो कर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत किसी काम की नहीं क्योंकि वह पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है.

 

अपडेट जारी है..

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Feb 2026 09:26 PM (IST)
Mitchell Marsh AUS Vs Oman Australia Vs Oman T20 World Cup
