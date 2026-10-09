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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटउम्र महज नंबर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 ने दुनिया को चौंकाया; जानें सबकी ऐज 

उम्र महज नंबर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 ने दुनिया को चौंकाया; जानें सबकी ऐज 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जिस प्लेइंग 11 का चुनाव किया है, वो बहुत ही दिलचस्प है. अंतिम ग्यारह के सभी खिलाड़ियों की उम्र एक खास नंबर से ज्यादा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 09 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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किसी भी क्रिकेटर के लिए उम्र बहुत मायने रखती है. एक उम्र के बाद खिलाड़ी को या तो टीम से बाहर कर दिया जाता है या फिर वो खुद ही संन्यास ले लेता है. खासकर टेस्ट क्रिकेट से खिलाड़ी खुद ही दूर हो जाते हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार (09 अक्टूबर) से शुरू हुए पहले टेस्ट के लिए बड़ी ही चौंकाने वाली प्लेइंग 11 चुनी, जिसमें सभी खिलाड़ियों की उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है. 

यह क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि जब ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में सभी खिलाड़ी कम से कम 30 साल के हैं. इसमें सबसे कम उम्र 30 साल और सबसे ज्यादा 38 साल है. मैट रेनशॉ 30 साल के हैं, जबकि नाथन लियोन 38 साल के हैं. 

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ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

ट्रैविस हेड, निक मैडिंसन, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), बो वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.

सभी 11 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की उम्र 

ट्रैविस हेड- 32 साल

निक मैडिंसन- 34 साल 

मार्नस लाबुशेन- 32 साल

स्टीवन स्मिथ- 37 साल

मैट रेनशॉ- 30 साल 

एलेक्स कैरी (विकेटकीपर)- 35 साल

बो वेबस्ट- 32 साल 

पैट कमिंस (कप्तान)- 33 साल

मिचेल स्टार्क- 36 साल

नाथन लियोन- 38 साल

जोश हेजलवुड- 35 साल

अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला डरबन में खेला जा रहा है. इसके बाद 18 अक्टूबर से दूसरे टेस्ट की शुरुआत होगी. मुकाबला गेबेरहा में खेला जाएगा. तीसरा और आखिरी टेस्ट 27 अक्टूबर से केप टाउन में शुरू होगा. 

टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड 

ट्रैविस हेड, मैट रेनशॉ, मार्नस लैबुशेन, स्टीवन स्मिथ, निक मैडिंसन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड, माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड, जोश इंग्लिस, सैम हार्पर, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, कूपर कोनोली. 

टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड 

एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेविड बेडिंगम, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जानसन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, डेन पैटरसन, गेराल्ड कोएत्जी, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, वियान मुल्डर, एनरिक नॉर्टजे, सेनुरान मुथुसामी, मार्केस एकरमैन. 

 

यह भी पढ़ें: 'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें

Published at : 09 Oct 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Australia Vs South Africa 1st Test Australian Playing XI
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