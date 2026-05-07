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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट

ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट

आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को खेला जाना है. वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को 23 मई को पाकिस्तान पहुंचना है. ऐसे में जानिए क्या कंगारू प्लेयर्स आईपीएल को छोड़ चले जाएंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 07 May 2026 04:27 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया को मई में ही पाकिस्तान दौरे पर जाना है. तय शेड्यूल के हिसाब से कंगारू खिलाड़ियों को 23 मई को पाकिस्तान पहुंचना है. पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आईपीएल 2026 को बीच में ही छोड़ कर चले जाएंगे? इस मामले पर अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपडेट दिया है. 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज यानी गुरुवार को कंफर्म किया कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क समेत उसके खिलाड़ी आईपीएल 2026 को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे. आईपीएल में खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ 30 मई से शुरू हो रही तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए छूट दी जाएगी. 

बता दें कि आईपीएल का लीग स्टेज 24 मई को पूरा होगा जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है, जो आईपीएल का अंतिम चरण होगा. ऑस्ट्रेलिया के काफी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं. 

आईपीएल में खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं. ट्रेविस हेड भी उनके साथ टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं. वहीं बाकी खिलाड़ी जोश हेजलवुड, टिम डेविड (दोनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस (दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स), जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, कूपर कोनोली (तीनों पंजाब किंग्स), मैथ्यू शॉर्ट (चेन्नई सुपर किंग्स), मिचेल स्टार्क (दिल्ली कैपिटल्स) और कैमरन ग्रीन (कोलकाता नाइट राइडर्स) हैं.

इनमें से अगर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंच पाते हैं तो कैमरून ग्रीन और मिचेल स्टार्क लीग स्टेज के बाद आईपीएल छोड़कर जा सकते हैं. दिल्ली कैपिटल्स अभी 10 मैच में आठ अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैच में सात अंक के साथ आठवें पायदान पर है. दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि वे 9 मैच में सिर्फ चार अंकों के साथ 10वें स्थान पर हैं. इसलिए मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस भी पहले वनडे से पूर्व पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हो सकते हैं. हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस दौरे के लिए टीम का एलान नहीं किया है. 

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Published at : 07 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
IPL Cricket News IPL 2026 AUSTRALIA Pakistan Vs Australia
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