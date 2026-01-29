टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज और टी20 विश्व कप के लिए कंगारू टीम ने मिचेल मार्श को कप्तान बनाया था. लेकिन वर्ल्ड कप से पहले सीरीज के पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपना कप्तान बदल दिया है. टीम ने भारत के दुश्मन कहे जाने वाले खिलाड़ी को कमान सौंपी है.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार (29 जनवरी) को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले टी20 के लिए प्लेइंग 11 का एलान कर दिया. कंगारूओं की एकादश में बड़ा ही चौंकाने वाला बदलाव कप्तान के रूप में दिखाई दिया. टीम ने पहले मुकाबले के लिए ट्रेविड हेड को कमान सौंपी, जिन्हें क्रिकेट फील्ड पर भारत का दुश्मन भी कहा जाता है.

कई अनुभवी खिलाड़ियों को दिया आराम

टी20 विश्व कप से पहले आखिरी टी20 सीरीज खेल रही ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में कुछ अनुभवी खिलाड़ियो को आराम देने का फैसला किया है, जिसमें नियमित कप्तान मिचेल मार्श का नाम भी शामिल है. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस और जोश इंग्लिस को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया है.

तीन खिलाड़ियों का होगा डेब्यू

अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने के साथ-साथ कंगारू टीम ने 3 खिलाड़ियों का डेब्यू कराने का फैसला किया है. टीम के लिए मैट रेनशॉ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे, जबकि ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज माहिल बियर्डमैन अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला कैसा साबित होता है.

पहले टी20 के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

ट्रैविस हेड (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कॉनॉली, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन.

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, बेन ड्वार्शियस, जेवियर बार्टलेट, एडम ज़म्पा, शॉन एबॉट, महली बियर्डमैन, मैट रेनशॉ, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश फिलिप, जैक एडवर्ड्स, कूपर कॉनॉली.