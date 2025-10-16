हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWorld Cup Points Table: ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में जाने से पॉइंट्स टेबल में मची खलबली, वर्ल्ड कप में कहां है भारत-पाकिस्तान?

World Cup Points Table: ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में जाने से पॉइंट्स टेबल में मची खलबली, वर्ल्ड कप में कहां है भारत-पाकिस्तान?

Women's World Cup Points Table: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम ऑस्ट्रेलिया बन गई है. लेकिन भारत और पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में किस नंबर पर हैं, आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 16 Oct 2025 10:22 PM (IST)
World Cup Points Table Women 2025: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है.  ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. आज गुरुवार, 16 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जगह पक्की की और सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया. वहीं पाकिस्तान टॉप 4 की रेस से बाहर होती नजर आ रही है. इस विश्व कप में पाकिस्तान ने अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीता है. वहीं टीम इंडिया टॉप 4 में बनी हुई है.

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया

आईसीसी वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया अपना चौथा मैच जीतकर टॉप पर पहुंच गई है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 में जीत हासिल की है, वहीं एक मैच रद्द हुआ है. ऑस्ट्रेलिया 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई है.

वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में भारत-पाकिस्तान

वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में 7 अंकों के साथ दूसरे नंबर इंग्लैंड है. वहीं तीसरे नंबर पर 6 अंकों के साथ साउथ अफ्रीका है. भारतीय टीम इस लिस्ट में 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर बनी हुई है. भारत ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें 2 में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है. इस टूर्नामेंट में भाग ले रही 8 टीमों में पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. पाकिस्तान अब तक खेले गए 4 में से 3 मुकाबले हारी है और एक मैच रद्द हुआ है. एक मैच के रद्द होने से पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में खाता खोल पाई है.

वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीम

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में क्वालीफाई वो ही चार टीमें करेंगी, जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में शामिल होंगी. भारत को सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने के लिए अगले तीन मुकाबले जीतने होंगे, जो कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ खेले जाएंगे. इस समय टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भारत हैं.

  • ऑस्ट्रेलिया- 9 अंक
  • इंग्लैंड- 7 अंक
  • साउथ अफ्रीका- 6 अंक
  • भारत- 4 अंक

Published at : 16 Oct 2025 10:22 PM (IST)
Tags :
World Cup Points Table Women's World Cup TEAM INDIA World Cup 2025 AUSTRALIA
