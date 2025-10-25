ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से रौंद डाला है. महिला वर्ल्ड कप 2025 के लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम अजेय रही है. दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन कंगारू टीम ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करके आठवें विश्व कप खिताब की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. पहले बैटिंग करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम मात्र 97 रनों पर सिमट गई थी, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 101 गेंदों में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया. एलेना किंग (Alana King) ने अकेले ही 7 विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल के टॉप पर फिनिश किया.

इसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 69 रनों पर ऑलआउट कर दिया था. यह दूसरा मौका है जब दक्षिण अफ्रीकी टीम 2025 वर्ल्ड कप में 100 रन भी नहीं बना पाई. कप्तान लौरा वुल्वार्ट (31), सिनालो जाफता (29 रन) और नडीन डी क्लर्क (14 रन) के अलावा बाकी 8 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके. नतीजन दक्षिण अफ्रीका केवल 97 रनों पर ऑलआउट हो गई.

18 रन और 7 विकेट

दक्षिण अफ्रीकी टीम पर विशेष रूप से एलेना किंग कहर बनकर टूटीं. उन्होंने 7 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें दो ओवर मेडन फेंके और केवल 18 रन दिए. उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी ने ऐसा जाल बुना कि उनके खिलाफ चार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इस प्रदर्शन के दम पर एलेना किंग मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गई हैं, उनके अभी 13 विकेट हैं. एनाबेल सदरलैंड (15) और दीप्ति शर्मा (14) इस सूची में उनसे आगे हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 101 गेंद में जीता मैच

98 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केवल 11 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. कंगारू टीम पर भी कुछ देर के लिए ऑलआउट होने का खतरा मंडराया, लेकिन जॉर्जिया वॉल के 38 रन और बेथ मूनी की 42 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को जिताने में बड़ा योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य सिर्फ 101 गेंद (16.5 ओवर) में हासिल कर लिया.

यह भी पढ़ें:

न चीफ सेलेक्टर और न हेड कोच, अब ROKO को कोई नहीं कर सकता बाहर; देखें रोहित-विराट के लास्ट 10 प्रदर्शन