WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच

WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच

Australia High Commission Statement: ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी का मामला सामने आया. इस मामले को लेकर एबीपी न्यूज ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन से बातचीत की है.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 28 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

Australian Women Cricketer Harassment Case: भारत में वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 खेला जा रहा है. इस दौरान कई विदेशी खिलाड़ी भारत आए हैं. लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया की दो महिला खिलाड़ियों के साथ इंदौर में बदसलूकी का मामला सामने आया. मध्य प्रदेश पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी अकील को हिरासत में ले लिया. ये घटना 23 अक्टूबर की सुबह 11 बजे की है. इस मामले में एबीपी न्यूज ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन से बात की है. कमीशन की तरफ से कहा गया है कि 'हम ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के साथ कॉन्टेक्ट में हैं और भारत की तरफ से सभी जरूरी कार्रवाई की जा रही है'.

ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन का बयान

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के प्रवक्ता ने बयान दिया कि 'ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन इंदौर में हुई घटना को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क में है. साथ ही ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के साथ भी संपर्क है. हम समझ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और लोकल कानून प्रवर्तन अधिकारी गंभीरता के साथ इस मामले को देख रहे हैं. वे भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से हैं'. ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रवक्ता ने आगे कहा कि 'इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए अब इस बात पर टिप्पणी करना सही नहीं है'.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी रखी राय

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि 'भारतीय क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए सिक्योरिटी प्लान और अलग इंतजाम किए गए हैं. साथ ही उन लोगों के लिए भी इंतजाम हैं, जो साथ में टीम के साथ आए हैं'. इस हादसे के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई इस घटना पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने भी खेद जताया था.

Published at : 28 Oct 2025 01:23 PM (IST)
