हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL छोड़ इस विदेशी लीग में खेलेंगे रोहित और विराट? रविचंद्रन अश्विन पहले ही कर चुके हैं डील; जानें ROKO का फ्यूचर अपडेट

IPL छोड़ इस विदेशी लीग में खेलेंगे रोहित और विराट? रविचंद्रन अश्विन पहले ही कर चुके हैं डील; जानें ROKO का फ्यूचर अपडेट

Rohit Sharma Virat Kohli: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी में दिखाया कि वो अब भी वनडे क्रिकेट में रनों की बारिश कर सकते हैं. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने उन्हें BBL में लाने के संकेत दिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Oct 2025 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी में दिखाया कि वो अब भी वनडे क्रिकेट में रनों की बारिश कर सकते हैं. रोहित ने 121 रन और विराट ने 74 रन बनाए थे, उनकी पारियों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था. मैच के बाद दोनों ने संकेत भी दिए कि यह शायद बतौर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी मैच रहा. संभवतः उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसी बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने रोहित-विराट को BBL में लाने का संकेत दिया है.

आपको बताते चलें कि बिग बैश लीग (BBL) के अगले सीजन में रविचंद्रन अश्विन, सिडनी थंडर के लिए खेलते नजर आएंगे. इसे बीबीएल इतिहास की सबसे बड़ी साइनिंग कहा गया था, लेकिन अश्विन रिटायरमेंट के बाद बीबीएल में खेलेंगे. मगर अश्विन ऐसे पहले कैप्ड भारतीय क्रिकेटर होंगे जो ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलेंगे.

BBL में खेलेंगे रोहित-विराट?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग से यह भी पूछा गया कि क्या BBL में कभी रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्तर के खिलाड़ी खेल पाएंगे. इस पर ग्रीनबर्ग ने कहा, "किन्हीं परिस्थितियों में यह संभव हो सकता है. हमें बातचीत जारी रखनी होगी."

ग्रीनबर्ग ने रविचंद्रन अश्विन की डील को इसका सबसे बड़ा सबूत बताया कि BBL में रोहित और विराट जैसे स्तर के खिलाड़ियों का आना असंभव नहीं है. उन्होंने BBL को एक प्राइवेट लीग बनाए जाने की बात भी कही, जिसपर फिलहाल चर्चा जारी है.

क्या BBL में खेल सकते हैं रोहित-विराट?

आर अश्विन चाहे सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले हैं, लेकिन ऐसा उनके इंटरनेशनल और IPL रिटायरमेंट के बाद ही संभव हो पाया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वो BBL में नहीं खेल पाएंगे. आईपीएल से भी संन्यास लेने के बाद ही वो बीबीएल में खेलने के योग्य होंगे.

यह भी पढ़ें:

हर्षित राणा की आलोचना करने पर सुनील गावस्कर ने पूर्व क्रिकेटर को लताड़ा, जो कहा जानकर चौंक जाएंगे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 10:26 PM (IST)
Tags :
Big Bash League Virat Kohli News VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहरानपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 घायल
सहरानपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 घायल
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
PM मोदी के लिए बनाई जा रही नकली यमुना?
Sasaram की जनता किसके साथ? ABP पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
'सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे'-Tejashwi Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहरानपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 घायल
सहरानपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 घायल
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
जनरल नॉलेज
Worlds First Iron Cased Rocket: भारत के इस सुल्तान ने बनाया था दुनिया का पहला आयरन केस्ड रॉकेट, जानें किसके खिलाफ किया गया था इस्तेमाल
भारत के इस सुल्तान ने बनाया था दुनिया का पहला आयरन केस्ड रॉकेट, जानें किसके खिलाफ किया गया था इस्तेमाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget