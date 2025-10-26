रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी में दिखाया कि वो अब भी वनडे क्रिकेट में रनों की बारिश कर सकते हैं. रोहित ने 121 रन और विराट ने 74 रन बनाए थे, उनकी पारियों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था. मैच के बाद दोनों ने संकेत भी दिए कि यह शायद बतौर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी मैच रहा. संभवतः उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसी बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने रोहित-विराट को BBL में लाने का संकेत दिया है.

आपको बताते चलें कि बिग बैश लीग (BBL) के अगले सीजन में रविचंद्रन अश्विन, सिडनी थंडर के लिए खेलते नजर आएंगे. इसे बीबीएल इतिहास की सबसे बड़ी साइनिंग कहा गया था, लेकिन अश्विन रिटायरमेंट के बाद बीबीएल में खेलेंगे. मगर अश्विन ऐसे पहले कैप्ड भारतीय क्रिकेटर होंगे जो ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलेंगे.

BBL में खेलेंगे रोहित-विराट?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग से यह भी पूछा गया कि क्या BBL में कभी रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्तर के खिलाड़ी खेल पाएंगे. इस पर ग्रीनबर्ग ने कहा, "किन्हीं परिस्थितियों में यह संभव हो सकता है. हमें बातचीत जारी रखनी होगी."

ग्रीनबर्ग ने रविचंद्रन अश्विन की डील को इसका सबसे बड़ा सबूत बताया कि BBL में रोहित और विराट जैसे स्तर के खिलाड़ियों का आना असंभव नहीं है. उन्होंने BBL को एक प्राइवेट लीग बनाए जाने की बात भी कही, जिसपर फिलहाल चर्चा जारी है.

क्या BBL में खेल सकते हैं रोहित-विराट?

आर अश्विन चाहे सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले हैं, लेकिन ऐसा उनके इंटरनेशनल और IPL रिटायरमेंट के बाद ही संभव हो पाया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वो BBL में नहीं खेल पाएंगे. आईपीएल से भी संन्यास लेने के बाद ही वो बीबीएल में खेलने के योग्य होंगे.

