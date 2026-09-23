ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मुकाबला आखिरी तक काफी रोमांचक रहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में 339 रन का टारगेट हासिल कर भारत को 2 विकेट से हरा दिया. यह मैच भारत-ए की महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया-ए की महिला टीम के बीच मोहाली में खेला गया.

भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 338 रन बनाए. टीम की तरफ से यास्तिका भाटिया ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 112 रन की पारी खेली और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

यास्तिका भाटिया का शानदार शतक

यास्तिका ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 112 रन बनाए. उनके अलावा तेजल हसबनिस ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए. भारत की बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 338 रन तक पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया के सामने 339 रन का टारगेट रखा.

ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से बनाए रखा दबाव

339 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही तेजी से रन बनाए. ताहलिया विल्सन ने 79 रन की पारी खेली, जबकि अनिका लियरॉयड ने 54 रन बनाए. चार्ली नॉट ने भी 63 रन की तेज पारी खेलकर टीम को टारगेट के करीब पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया पर लगातार रन बनाने का दबाव था. भारत ने बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा और जरूरी रन जुटाते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया.

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच

भारत की गेंदबाजों ने विकेट लेकर मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने आखिरी तक हिम्मत नहीं छोड़ी. आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 339 रन का टारगेट हासिल कर 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस तरह भारत को दूसरे अनऑफिशियल वनडे में हार का सामना करना पड़ा.

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