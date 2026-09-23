IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट

भारत ने 338 रन का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में 339 रन का टारगेट हासिल कर के 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 23 Sep 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मुकाबला आखिरी तक काफी रोमांचक रहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में 339 रन का टारगेट हासिल कर भारत को 2 विकेट से हरा दिया. यह मैच भारत-ए की महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया-ए की महिला टीम के बीच मोहाली में खेला गया. 

भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 338 रन बनाए. टीम की तरफ से यास्तिका भाटिया ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 112 रन की पारी खेली और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा

यास्तिका भाटिया का शानदार शतक

यास्तिका ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 112 रन बनाए. उनके अलावा तेजल हसबनिस ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए. भारत की बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 338 रन तक पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया के सामने 339 रन का टारगेट रखा.

ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से बनाए रखा दबाव

339 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही तेजी से रन बनाए. ताहलिया विल्सन ने 79 रन की पारी खेली, जबकि अनिका लियरॉयड ने 54 रन बनाए. चार्ली नॉट ने भी 63 रन की तेज पारी खेलकर टीम को टारगेट के करीब पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया पर लगातार रन बनाने का दबाव था. भारत ने बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा और जरूरी रन जुटाते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया.

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच

भारत की गेंदबाजों ने विकेट लेकर मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने आखिरी तक हिम्मत नहीं छोड़ी. आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 339 रन का टारगेट हासिल कर 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस तरह भारत को दूसरे अनऑफिशियल वनडे में हार का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें:

रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Women Cricket INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
Advertisement

वीडियोज

Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
CBFC की नई Guidelines में क्या बदला? Maatrubhumi को लेकर भी बढ़ी चर्चा
Hanuman Ansh के बाद Bageshwar Dham पर फिल्म बनाएंगी Anupriya Nagar? दिया बड़ा हिंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
इंडिया
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय
इंडिया
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget