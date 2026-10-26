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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 खिलाड़ी बाहर; स्मिथ पर संशय

अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 खिलाड़ी बाहर; स्मिथ पर संशय

स्टीव स्मिथ गर्दन की समस्या से जूझ रहे हैं. लिहाजा उन्हें अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वॉड से 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार (26 अक्टूबर) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए टीम का एलान किया. मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) से केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाएगा. यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा, क्योंकि पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरे में अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी. दूसरे मुकाबले हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच से 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया. इसके अलावा दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के खेलने पर खतरा मंडरा रहा है. 

ओपनर बल्लेबाज निक मैडिनसन और बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज सैम हार्पर को कंगारू टीम से रिलीज कर दिया गया है. वहीं स्टीव स्मिथ इंजरी के चलते मैच से एक दिन पहले फिनेस टेस्ट देंगे. उन्हें गर्दन में समस्या है. अगर वह फिट होते हैं, तभी उन्हें खेलने की इजाजत मिलेगी. 

अगर स्मिथ खेलने के लिए फिट होते हैं, तो इससे मार्नस लाबुशेन पर अपनी जगह बचाने का दबाव बढ़ जाएगा, खासकर तब जब कैमरून ग्रीन और जोश इंग्लिस चोट से उबरकर वापस आ गए हैं. वहीं ओपनर मैडिनसन की जगह मैथ्यू रेनशॉ दिख सकते हैं. 

तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड 

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर. 

दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट स्क्वॉड 

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्ज़ी, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, डेन पैटरसन, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन. 

सीरीज में कांटे की टक्कर 

रेड बॉल सीरीज में अब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है. डरबन में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 214 रन से जीत दर्ज की. फिर ग्केबेर्हा में हुए दूसरे टेस्ट में मेजबान अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 31 रन से हराया. अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में जीत हासिल करने कौन सी टीम सीरीज में बाजी मारती है.

 

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Published at : 26 Oct 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Steve Smith AUS Vs SA 3rd Test Australia Squad
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