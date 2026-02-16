AUS vs SL: करो या मरो के मैच ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 181 का स्कोर, मार्श-हेड ने लगाई फिफ्टी
AUS vs SL T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 30वें लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को 182 रनों का लक्ष्य दिया.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 30वें लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें पल्लेकेले के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 181 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. वहीं श्रीलंका के लिए दुशान हेमन्था ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए.
बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछला मुकाबला हारने के बाद यह ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मैच का है. यह ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच खेल रहा है. इससे पिछले 2 मैचों में कंगारू टीम ने एक में जीत हासिल की और एक में हार का सामना किया. अब सुपर-8 की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जीत दर्ज करना होगा.
अपडेट जारी है...
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL