गाबा स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से बुरी तरह हराया. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुनी थी. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बुरी नहीं हुई थी. टीम 5 ओवरों में 50 से अधिक रन बना चुकी थी, सिर्फ 1 विकेट गिरा था. फिर जैमी ओवरटन ने गेंद से कहर बरपाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी ऑस्ट्रेलिया 108 रनों पर सिमट गई. इंग्लैंड को 93 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने 8.5 ओवरों में हासिल कर जीत दर्ज की.

109 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को पहला झटका तीसरे ओवर में लगा था, फिल साल्ट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. अगले ही ओवर में बारिश ने खलल डाला, तो मैच रोक दिया गया. फिर जब शुरू हुआ तो ओवर भी कटे और लक्ष्य भी कम हो गया. डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंग्लैंड को जीतने के लिए 16 ओवर में 93 रन का लक्ष्य मिला.

अनेउरिन डोनाल्ड ने 13 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाए. जॉर्डन कॉक्स ने 14 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए. हैरी ब्रूक 9 रन बनाकर आउट हुए थे. इंग्लैंड ने 8.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत से इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. बता दें कि सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जिसके बाद ब्रूक एंड टीम लगातार 2 मैच जीत चुकी हैं.

जैमी ओवरटन ने लिए 5 विकेट, मिला POTM अवार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 108 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. हालांकि टीम को स्टार्ट अच्छा मिला था. 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट पर 55 रन था. फिर जैमी ओवरटन ने गेंद से कहर बरपाया, जिन्होंने 4 ओवरों में 12 रन देकर 5 विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वह टी20 इंटरनेशनल में 5 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज बन गए हैं. उनके आलावा लियाम डॉसन ने अच्छी गेंदबाजी की, जिन्होंने दोनों ओपनर्स समेत कुल 3 विकेट लिए थे.

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