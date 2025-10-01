हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में ठोका ताबड़तोड़ शतक, की छक्के-चौकों की बारिश

Vaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में ठोका ताबड़तोड़ शतक, की छक्के-चौकों की बारिश

Vaibhav Suryavanshi Century: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट (AUS-19 vs IND-19 1st Youth Test) में वैभव सूर्यवंशी ने टी20 वाली पारी खेली. उन्होंने शतकीय पारी में 84 रन तो सिर्फ बॉउंड्री से बनाए.

By : शिवम | Updated at : 01 Oct 2025 10:49 AM (IST)
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पहले यूथ टेस्ट (AUS-19 vs IND-19 1st Youth Test) में ताबड़तोड़ अंदाज में शतक ठोका. 1 अक्टूबर को टेस्ट के दूसरे दिन वैभव ने सिर्फ 86 गेंदों में 113 रन बनाए. इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 84 रन तो सिर्फ छक्के-चौकों से बनाए. ये ऑस्ट्रेलिया में वैभव का पहला शतक है, इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में भी कई रिकॉर्ड बनाए थे.

30 सितंबर से शुरू हुए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम पहली पारी में 243 रनों पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया ए के लिए सबसे अधिक रन स्टीवन होगन ने बनाए, उन्होंने 92 रनों की पारी खेली. भारत के लिए पहली पारी में सबसे अधिक विकेट दीपेश डेवेन्द्रन ने लिए, उन्होंने फाइव विकेट हॉल किया. 3 विकेट किशन कुमार और अनमोलजीत सिंह और खिलान पटेल ने 1-1 विकेट लिया. भारत की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी के साथ वेदांत त्रिवेदी ने भी शतक जड़ा.

वैभव सूर्यवंशी ने की छक्के-चौकों की बारिश

वैभव ने 86 गेंदों में खेली 113 रनों की पारी में 8 छक्के (48 रन) और 9 चौके (36 रन) लगाए. उनके सामने आने वाले हर गेंदबाज की उन्होंने पिटाई की, उनका विकेट हेडन शिलर ने लिया. वैभव ने 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. 

वैभव सूर्यवंशी के आलावा भारत के वेदांत त्रिवेदी ने भी शानदार शतक जड़ा. खबर लिखे जाने तक तक वह 112 रन बनाकर नाबाद हैं. उन्होंने इस पारी में 15 चौके जड़े. खबर लिखे जाने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 325 रन बना लिए हैं, और भारतीय अंडर-19 टीम के पास 82 रनों की बढ़त है.

इससे पहले भारतीय अंडर-19 टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 यूथ वनडे मैच खेले थे, इसके दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक जड़ा (70) था. तीनों वनडे में उन्होंने कुल 124 रन बनाए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Oct 2025 10:49 AM (IST)
Australia U19 India U19 Team IND U19 Vs AUS U19 Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi News
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
