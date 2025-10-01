Vaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में ठोका ताबड़तोड़ शतक, की छक्के-चौकों की बारिश
Vaibhav Suryavanshi Century: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट (AUS-19 vs IND-19 1st Youth Test) में वैभव सूर्यवंशी ने टी20 वाली पारी खेली. उन्होंने शतकीय पारी में 84 रन तो सिर्फ बॉउंड्री से बनाए.
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पहले यूथ टेस्ट (AUS-19 vs IND-19 1st Youth Test) में ताबड़तोड़ अंदाज में शतक ठोका. 1 अक्टूबर को टेस्ट के दूसरे दिन वैभव ने सिर्फ 86 गेंदों में 113 रन बनाए. इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 84 रन तो सिर्फ छक्के-चौकों से बनाए. ये ऑस्ट्रेलिया में वैभव का पहला शतक है, इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में भी कई रिकॉर्ड बनाए थे.
30 सितंबर से शुरू हुए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम पहली पारी में 243 रनों पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया ए के लिए सबसे अधिक रन स्टीवन होगन ने बनाए, उन्होंने 92 रनों की पारी खेली. भारत के लिए पहली पारी में सबसे अधिक विकेट दीपेश डेवेन्द्रन ने लिए, उन्होंने फाइव विकेट हॉल किया. 3 विकेट किशन कुमार और अनमोलजीत सिंह और खिलान पटेल ने 1-1 विकेट लिया. भारत की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी के साथ वेदांत त्रिवेदी ने भी शतक जड़ा.
वैभव ने 86 गेंदों में खेली 113 रनों की पारी में 8 छक्के (48 रन) और 9 चौके (36 रन) लगाए. उनके सामने आने वाले हर गेंदबाज की उन्होंने पिटाई की, उनका विकेट हेडन शिलर ने लिया. वैभव ने 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.
वैभव सूर्यवंशी के आलावा भारत के वेदांत त्रिवेदी ने भी शानदार शतक जड़ा. खबर लिखे जाने तक तक वह 112 रन बनाकर नाबाद हैं. उन्होंने इस पारी में 15 चौके जड़े. खबर लिखे जाने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 325 रन बना लिए हैं, और भारतीय अंडर-19 टीम के पास 82 रनों की बढ़त है.
इससे पहले भारतीय अंडर-19 टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 यूथ वनडे मैच खेले थे, इसके दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक जड़ा (70) था. तीनों वनडे में उन्होंने कुल 124 रन बनाए थे.
