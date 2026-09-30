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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 

भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 

Auqib Nabi: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में आकिब नबी को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का मौका मिला. इसके साथ उन्होंने खास लिस्ट में जगह हासिल कर ली.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Sep 2026 03:32 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी का भारत की नेशनल क्रिकेट टीम में डेब्यू हो गया है. बुधवार (30 सितंबर) को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में आकिब ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा. इसके साथ आकिब उस खास लिस्ट में शामिल हो जहां जम्मू-कश्मीर के वह क्रिकेटर हैं, जो उनसे पहले भारत के लिए खेल चुके हैं.

आकिब जम्मू-कश्मीर के तीसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला. उनसे पहले वहां के परवेज रसूल और उमरान मलिक भारत के लिए खेल चुके हैं. 

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परवेज रसूल

परवेज ने भारत के लिए डेब्यू मुकाबला जून 2014 में खेला था. यह मीरपुर में भारत का बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मुकाबला था. वह भारत के लिए सिर्फ 2 ही मैच खेल सके. दूसरे मैच के लिए उन्हें तीन साल का इंतजार करना पड़ा था. जनवरी 2017 में परवेज ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. इसके बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं हो सकी. 

उमरान मलिक 

अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए मशहूर उमरान मलिक ने भारत के लिए जून 2022 में टी20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. उन्होंने भारत के लिए टी20 के अलावा वनडे फॉर्मेट भी खेला. इन दिनों उमरान टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने मेन इन ब्लू के लिए पिछला मैच जुलाई 2023 में खेला था. उमरान अब तक 10 वनडे और 08 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. 

आकिब नबी

अब आकिब नबी को मौका मिला है. रणजी ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी करने वाले आकिब ने सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह टीम इंडिया के लिए कैसा कमाल करते हैं. 

आकिब ने अब तक 45 फर्स्ट क्लास, 36 लिस्ट-ए और 39 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. फर्स्ट क्लास की 75 पारियों में उन्होंने 170 विकेट चटकाए. लिस्ट-ए की 36 पारियों में उन्होंने 56 विकेट अपने नाम किए. टी20 की 39 पारियों में आकिब ने 43 विकेट अपने खाते में डाले. इसके अलावा वह आईपीएल में 5 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. 

 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान की मौत की खबर, खिलाड़ी बोला- 'कल ही खेलने वाला था...'

Published at : 30 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies 2nd Odi Auqib Nabi
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