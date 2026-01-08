भारतीय क्रिकेट को मिला नया स्टार? 6 मैचों में 5 शतक जड़कर इस खिलाड़ी ने मचाया तहलका

वैभव सूर्यवंशी के बाद भारतीय क्रिकेट को एक और युवा हीरा मिल गया है, जिसका नाम है अमन यादव. अमन की उम्र भले ही कम हो, लेकिन बल्ले से निकलने वाले उनके रन बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. विजय मर्चेंट ट्रॉफी में असम अंडर-16 टीम की कप्तानी कर रहे अमन यादव ने ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया है.

विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अमन का दबदबा

अंडर-16 स्तर की इस प्रतिष्ठित रेड बॉल टूर्नामेंट में 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन अमन यादव बाकी सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग नजर आए हैं. छह मैचों में पांच शतक लगाना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब आप अपनी टीम के कप्तान भी हों. अमन ने अब तक आठ पारियों में 749 रन बना दिए हैं और इसी के साथ वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

हर बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी पारी

अमन यादव ने लगभग हर मजबूत टीम के खिलाफ अपने बल्ले का दम दिखाया है. बंगाल के खिलाफ उन्होंने 100 रन ठोक दिए. झारखंड के सामने 114 रनों की पारी खेली. केरल के खिलाफ तो अमन पूरी तरह हावी नजर आए और 173 रनों की शानदार पारी खेल डाली. जो इस सीजन उनका सबसे बड़ा स्कोर है. मुंबई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने नाबाद 166 रन बनाए, जबकि छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी 108 रन बनाकर नॉट आउट लौटे. इन पारियों से साफ है कि अमन सिर्फ घरेलू टीमों के खिलाफ नहीं, बल्कि बड़ी क्रिकेटिंग राज्यों के सामने भी टिककर खेल रहे हैं.

कप्तानी में भी दिखा क्लास

अमन यादव सिर्फ रन मशीन ही नहीं हैं, बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान भी हैं. उनकी कप्तानी में असम अंडर-16 टीम अब तक विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अजेय रही है. अमन खुद आगे से लीड करते हैं और मुश्किल हालात में टीम के लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं. यही वजह है कि उनकी टीम में आत्मविश्वास साफ नजर आता है.

रियान पराग ने बताया भारतीय क्रिकेट का भविष्य

असम से ही निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचे रियान पराग भी अमन यादव के खेल से काफी प्रभावित हैं. रियान ने अमन की पारियों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें “भारतीय क्रिकेट का भविष्य” बताया. यह किसी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, जब सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेटर उसकी तारीफ करे.