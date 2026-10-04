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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स में भारत के पाकिस्तान को हराने पर आई कपिल देव की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

एशियन गेम्स में भारत के पाकिस्तान को हराने पर आई कपिल देव की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद कपिल देव ने टीम इंडिया की जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 04 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. दोनों टीमों के बीच मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा, लेकिन भारतीय टीम ने दबाव में बेहतर खेल दिखाया और 19 रन से जीत दर्ज की. इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी टीम इंडिया की तारीफ की और भारत को पाकिस्तान से बेहतर बताया. 

भारत की जीत के बाद कपिल देव ने कहा कि उन्हें अपनी टीम की ताकत पर पूरा भरोसा था. उन्होंने माना कि भारतीय टीम पाकिस्तान से काफी बेहतर है और खिलाड़ी लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. कपिल ने टीम को जीत के लिए बधाई देते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की.

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भारत का डबल गोल्ड एशियन गेम में 

पुरुष टीम की इस जीत से एशियन गेम्स में भारत ने क्रिकेट के दोनों गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए. इससे पहले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली महिला टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड जीता था. पुरुष टीम के गोल्ड के साथ भारत की मेडल संख्या 85 हो गई है, जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज शामिल हैं.

अभिषेक और तिलक ने संभाला मोर्चा

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली. उनके बल्ले से 7 छक्के निकले. वहीं तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर बिना आउट हुए 51 रन बनाकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. उनके अलावा शिवम दुबे ने भी 27 रन का योगदान दिया.

हसन नवाज की पारी पर फिरा पानी

212 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 39 रन तक 3 विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद हसन नवाज ने मोर्चा संभाला और 51 गेंदों में 96 रन बनाकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया. उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके.

आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 33 रन चाहिए थे. नवाज ने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन शिवम दुबे ने आखरी गेंद पर उनका विकेट लेकर भारत की जीत पक्की कर दी. पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी. भारत की तरफ से अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asian Games 2026
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