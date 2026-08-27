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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटछोटे कमरे, पिच से लेकर तूफान... एशियन गेम्स को लेकर टेंशन में भारत-पाकिस्तान

छोटे कमरे, पिच से लेकर तूफान... एशियन गेम्स को लेकर टेंशन में भारत-पाकिस्तान

एशियन गेम्स 2026 जापान में होगा, लेकिन इससे पहले हाइब्रिड पिच, होटल के छोटे कमरों ने भारत-पाकिस्तान समेत कई टीमों की चिंता बढ़ा दी है. BCCI ने इसको लेकर एशियन गेम्स की आयोजन समिति से संपर्क किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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जापान में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट भी खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान समेत एशिया की बड़ी क्रिकेट टीमें इसमें खेलेंगी, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था, होटल के छोटे कमरें, पिच की गुणवत्ता आदि को लेकर चिंतित करने वाली खबरें आई हैं. रिपोर्ट के अनुसार जिन कमरों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, वह बहुत छोटे हैं. इतने छोटे कि खिलाड़ी अपना किट बैग खोले तो उसके लिए खड़े होने की भी जगह न बचे. बता दें कि एशियन गेम्स के लिए BCCI स्क्वॉड का एलान कर चुका है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार एशियन गेम्स में क्रिकेट के मैच जिस स्टेडियम होंगे, वहां पहले बेसबॉल खेला जाता था. कुछ समय पहले ही इसे क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से तैयार किया गया और इस पर हाइब्रिड पिच बनाई गई है. इन पिचों पर बहुत कम क्रिकेट खेला गया है. कई टीमों ने तैयारियों को लेकर चिंता जाहिर की है. बीसीसीआई ने इसको लेकर भारतीय ओलंपिक संघ और एशियन गेम्स की आयोजन समिति से संपर्क किया. हालांकि रिपोर्ट में आईओए के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि खेल से जुड़े तकनीकी पहलुओं में उनकी कोई भूमिका नहीं है. बोर्ड को सीधे आयोजन समिति से संपर्क करने को कहा गया था.

भारत-पाकिस्तान ने उठाए सवाल

एशियन गेम्स 2026 में 17 सितंबर से क्रिकेट शुरू होगा, जबकि टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी 19 सितंबर को है. क्रिकेट में सुविधाओं को लेकर कई टीमों ने सवाल उठाए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने एसीसी की बैठक में सबसे पहले इन सवालों को उठाया था. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आदि एसीसी के सदस्य देशों ने बातचीत कर तय किया कि एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था और वेन्यू का जायजा लेने के लिए एसीसी अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा.

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रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि पिच की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल हैं. मई में हुए एक टूर्नामेंट में कुछ मैच इस वेन्यू पर खेले गए थे, उसके आलावा यहां ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला गया. यहां ड्रेसिंग रूम की सुविधाओं को लेकर भी सवाल हैं. बता दें कि एशियन गेम्स में क्रिकेट के मैच कोओरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होंगे. ये पहले बेसबॉल का मैदान था, जिसे क्रिकेट के लिए तैयार किया गया. इस स्टेडियम में 200 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए अस्थाई स्टैंड बनाए गए. यहां तैयार की गई हाइब्रिड पिच पर ज्यादातर प्राकृतिक घांस है.

सितंबर में जापान में टाइफून का मौसम भी होता है, यानी मौसम भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है. बीसीसीआई को भी सलाह दी गई थी कि जो भी सवाल हैं, उसको लेकर सीधे आयोजन समिति से संपर्क करें. रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने ईमेल के जरिए अपने सवाल किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया.

रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट बोर्ड की एक चिंता ये भी है कि खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर नागोया में की गई है. इस बार खिलाड़ियों को लग्जरी क्रूज लाइनर, गेम्स विला और होटल में ठहराया जाएगा. क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और सॉफ्टबॉल के खिलाड़ियों को नागोया के होटलों में ठहराया जाएगा.

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कब रवाना होगी भारतीय टीमें?

एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से शुरू होगी. भारतीय महिला टीम का पहला मैच जापान के साथ है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का पहला मैच 28 सितंबर को है. भारतीय पुरुष और महिला टीमें 14 या 15 सितंबर को रवाना हो सकती है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Asian Games 2026
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