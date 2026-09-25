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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स में क्रिकेट टीम में एक ही नाम के 7 खिलाड़ी, हर कोई हैरान

एशियन गेम्स में क्रिकेट टीम में एक ही नाम के 7 खिलाड़ी, हर कोई हैरान

एशियन गेम्स 2026 में ओमान की प्लेइंग इलेवन में एक ही सरनेम वाले 7 खिलाड़ी शामिल रहे. सभी की नजर इस अनोखी टीम पर रही, लेकिन ओमान को मैच में हार मिली.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 25 Sep 2026 05:31 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में ओमान और हांगकांग, चीन के बीच हुए मुकाबले में एक ऐसी बात सामने आई, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. ओमान की प्लेइंग इलेवन में 7 खिलाड़ी ऐसे थे, जिनका सरनेम एक ही था. टीम शीट में बार-बार ‘अल बलूशी’ नाम देखकर फैंस भी हैरान रह गए. लेकिन, इस अनोखे इत्तेफाक के बावजूद ओमान को मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

ओमान की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद अल बलूशी, शुऐब अल बलूशी, जुबैर अल बलूशी, वहीद अल बलूशी, ईसा अल बलूशी, नावेद अल बलूशी और फारिस अल बलूशी शामिल थे. यानी टीम के 11 खिलाड़ियों में से 7 का सरनेम ‘अल बलूशी’ था. इतना ही नहीं, ओमान के पूरे एशियन गेम्स स्क्वॉड में इस सरनेम वाले 9 खिलाड़ी शामिल हैं. वसीम अल बलूशी और कैस अल बलूशी भी टीम का हिस्सा हैं.

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सभी खिलाड़ियों की अलग भूमिका

सातों अल बलूशी खिलाड़ियों की टीम में अलग-अलग भूमिका थी. मोहम्मद, शुऐब, जुबैर और वहीद शुरुआती बल्लेबाजी क्रम में उतरे. शुऐब ने 20 रन बनाए, जबकि मोहम्मद ने 2, जुबैर ने 0 और वहीद ने 1 रन बनाया. ईसा ने नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए 7 रन बनाए. गेंदबाजी में भी इन खिलाड़ियों ने योगदान दिया. मोहम्मद अल बलूशी ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए और ओमान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे.

हांगकांग ने ओमान को हराया

मैच में हांगकांग, चीन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बनाए. टारगेट का पीछा करने उतरी ओमान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 80 रन ही बना सकी. इस तरह हांगकांग, चीन ने मुकाबला 41 रन से जीत लिया. ओमान के लिए मोहम्मद अल बलूशी का तीन विकेट लेना एक बड़ी अच्छी बात रही.

अब ओमान की नजर अपने अगले मुकाबले पर है. टीम का अगला मैच 26 सितंबर को मलेशिया के खिलाफ होगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Asian Games 2026
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