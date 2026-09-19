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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय क्रिकेट टीम को लेकर हंगामा, Asian Games पर छिड़ा नया विवाद

भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर हंगामा, Asian Games पर छिड़ा नया विवाद

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय मेंस क्रिकेट टीम रविवार को जापान के लिए रवाना होगी. उससे पहले ऑफिशियल किट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय मेंस क्रिकेट टीम रविवार को जापान के लिए उड़ान भरेगी. उससे पहले नया बवाल खड़ा हो गया है. जापान में भारतीय क्रिकेटरों के रुकने की व्यवस्था का BCCI ने अलग से इंतजाम कर दिया है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पहले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम के लिए ठहरने की व्यवस्था को संतोषजनक बताया था. उन्होंने कहा था कि ठहरने की व्यवस्था बहुत हाई-स्टैंडर्ड तो नहीं लेकिन संतोषजनक है.

आयोजकों द्वारा उपलब्ध करवाए गए कमरों के प्रति चिंता सामने आने के बाद बीसीसीआई ने नागोया (जापान) में टीम इंडिया के ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम अपने हाथों में लिया. आयोजकों द्वारा उपलब्ध जगह में क्रिकेट किट बैग को रख पाने में खिलाड़ियों को मुश्किल आ रही थी. इसलिए BCCI को खुद आगे आना पड़ा. हालांकि भारत की महिला टीम अब भी उसी जगह पर ठहरी हुई है, जो आयोजकों ने उपलब्ध करवाई थी.

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किट को लेकर भी विवाद

भारत की मेंस टीम रविवार की सुबह जापान के लिए रवाना होगी. मगर टीम के कुछ सदस्यों को अभी तक सही साइज की आधिकारिक किट नहीं मिल पाई है. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का किट सप्लायर JSW है. टीम इंडिया की किट्स को लेकर BCCI और JSW के बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार किट्स को लेकर ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका है, केवल कुछ खिलाड़ी अपनी किट का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि एशियन गेम्स में भारतीय टीम 2 अलग-अलग जर्सी पहन कर अपने मैच खेलेगी. 22 सितंबर को जापान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया अपनी रेगुलर टी20 जर्सी पहनकर खेलेगी. मगर 28 सितंबर को एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल में वह अपनी एशियन गेम्स वाली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी.

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किट के कारण बदला फ्लैग बियरर

ऑफिशियल किट ना मिलने के कारण ही तेजिंदर पाल सिंह एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक नहीं बन पाएंगे. एशियन गेम्स में 2 बार शॉट पुट के चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह त्सुकूबा से नागोया नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग किट नहीं मिली थी. उनकी जगह कबड्डी स्टार पवन सहरावत को फ्लैग बियरर बनाया गया. महिलाओं में मनु भाकर भारतीय दल का नेतृत्व कर रही होंगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Asian Games Asian Games 2026
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