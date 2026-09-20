एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर

भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर वरुण सान्याल रात को वजन करने की कोशिश में Sauna चले गए, करीब 1 बजे वह बेहोश हो गए. गनीमत रही कि नेपाल के एक एथलीट ने उन्हें बेहोशी की हालत में देख लिया, फिर उन्होंने सान्याल को डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद की. सूचना मिलने पर भारतीय अधिकारी भी तुरंत पहुंच गए. वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मुकाबले के लिए अनफिट घोषित कर दिया और वह बिना क्वार्टरफाइनल खेले एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं.

23 वर्षीय वरुण सान्याल पुरुषों की ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम कैटेगरी में एकमात्र भारतीय थे. शुरूआती राउंड में 'बाय' मिलने के कारण वह डायरेक्ट टॉप-8 में पहुंच गए थे. क्वार्टरफाइनल में उनका मुकाबला बहरीन के मुखम्मद नबीव से होना था, लेकिन अनफिट बताए जाने के कारण वह बिना खेले ही बाहर हो गए.

सान्याल हो गए थे बेहोश

रिपोर्ट के अनुसार वह शाम को टीम की साथी सुचिका तारियाल के साथ थे, फिर रात को वजन कम करने के लिए सॉना (Sauna) चले गए. बता दें कि इसका उपयोग भाप के जरिए पसीना निकालने, थकान कम करने के लिए भी किया जाता है. ये एक छोटा कमरा सा होता है. वह रात को करीब 1 बजे बेहोश हो गए, लेकिन गनीमत रही कि नेपाल के एक खिलाड़ी ने उन्हें बेहोशी की हालत में देख लिया. उन्होंने तुरंत सान्याल को डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद की.

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अध्यक्ष निखिल कुंदर समेत भारतीय अधिकारी तुरंत वहां पहुंच गए. अब वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन रविवार को उन्हें मुकाबले के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया. बता दें कि वरुण सान्याल एशियन गेम्स 2026 में भारत के दो एमएमए फाइटर्स में से एक थे.

महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में क्वार्टरफाइनल जीतकर तारियाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे इस खेल में भारत का एक मेडल पक्का हो गया. वह एशियन गेम्स में भारत की दूसरी एमएमए फाइटर है.

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