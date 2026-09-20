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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर

एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर वरुण सान्याल बिना क्वार्टरफाइनल खेले ही एशियन गेम्स से बाहर हो गए. दरअसल उन्हें मेडिकल तौर पर अनफिट घोषित कर दिया गया. उन्हें रात को हॉस्पिटल ले जाया गया था.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर वरुण सान्याल रात को वजन करने की कोशिश में Sauna चले गए, करीब 1 बजे वह बेहोश हो गए. गनीमत रही कि नेपाल के एक एथलीट ने उन्हें बेहोशी की हालत में देख लिया, फिर उन्होंने सान्याल को डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद की. सूचना मिलने पर भारतीय अधिकारी भी तुरंत पहुंच गए. वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मुकाबले के लिए अनफिट घोषित कर दिया और वह बिना क्वार्टरफाइनल खेले एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं.

23 वर्षीय वरुण सान्याल पुरुषों की ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम कैटेगरी में एकमात्र भारतीय थे. शुरूआती राउंड में 'बाय' मिलने के कारण वह डायरेक्ट टॉप-8 में पहुंच गए थे. क्वार्टरफाइनल में उनका मुकाबला बहरीन के मुखम्मद नबीव से होना था, लेकिन अनफिट बताए जाने के कारण वह बिना खेले ही बाहर हो गए.

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सान्याल हो गए थे बेहोश

रिपोर्ट के अनुसार वह शाम को टीम की साथी सुचिका तारियाल के साथ थे, फिर रात को वजन कम करने के लिए सॉना (Sauna) चले गए. बता दें कि इसका उपयोग भाप के जरिए पसीना निकालने, थकान कम करने के लिए भी किया जाता है. ये एक छोटा कमरा सा होता है. वह रात को करीब 1 बजे बेहोश हो गए, लेकिन गनीमत रही कि नेपाल के एक खिलाड़ी ने उन्हें बेहोशी की हालत में देख लिया. उन्होंने तुरंत सान्याल को डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद की.

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अध्यक्ष निखिल कुंदर समेत भारतीय अधिकारी तुरंत वहां पहुंच गए. अब वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन रविवार को उन्हें मुकाबले के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया. बता दें कि वरुण सान्याल एशियन गेम्स 2026 में भारत के दो एमएमए फाइटर्स में से एक थे.

महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में क्वार्टरफाइनल जीतकर तारियाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे इस खेल में भारत का एक मेडल पक्का हो गया. वह एशियन गेम्स में भारत की दूसरी एमएमए फाइटर है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
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