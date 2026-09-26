Asian Games 2026: अफगानिस्तान के लिए बारिश बनी 'वरदान', क्वार्टर फाइनल में भारत से मैच; जानें शेड्यूल
जापान और नेपाल का मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. यह बारिश अफगानिस्तान के लिए 'वरदान' साबित हुई. अफगान टीम को क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई, जहां उनकी भिड़ंत भारत से होगी.
शनिवार (26 सितंबर) को 2026 एशियाई खेलों में जापान और नेपाल का मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. इसके साथ दोनों टीमों को 1-1 प्वाइंट दे दिया गया. अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच हारने वाला जापान पुरुष क्रिकेट इवेंट से बाहर हो गया. लेकिन यह बारिश अफगानिस्तान के लिए 'वरदान' बन गई. अफगानिस्तान ने पहले मैच में जापान के खिलाफ जीत दर्ज की थी और नेपाल के खिलाफ दूसरा मैच गंवाया था. इसके बाद टीम का अगले चरण के लिए क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जापान और नेपाल के बीच मुकाबला रद्द होने से अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल में मैच भारत से तय हो गया.
जापान ने पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ गंवाया था. इसके बाद दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ा. ग्रुप चरण के दोनों मैचों के बाद जापान सिर्फ 1 प्वाइंट पर ही सीमित रह गया. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पहला मैच जीतकर 2 प्वाइंट्स हासिल किए थे. इसके साथ टीम ने अगले चरण में जगह बना ली. टेबल में नेपाल 3 प्वाइंट्स के साथ अव्वल नंबर पर है. टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की थी. दूसरा मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, जिसके चलते टीम पास 3 प्वाइंट्स हो गए.
भारत बनाम अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल
टीम इंडिया ने डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. अब यह भी तय हो गया कि भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा. यह क्वार्टर फाइनल मैच 28 सितंबर (सोमवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी.
कहां लाइव देखें मैच?
भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले को भारत में टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप के जरिए होगी.
एशियन गेम्स के लिए भारत का स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.
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