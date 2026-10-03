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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक या तिलक नहीं, इन 2 गेंदबाजों ने टीम इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल

अभिषेक या तिलक नहीं, इन 2 गेंदबाजों ने टीम इंडिया को दिलाया गोल्ड मेडल

India Wins Gold Medal Cricket Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारत ने मेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीत लिया. भारतीय टीम के लिए 2 गेंदबाजों ने मैच पलटने का काम किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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2026 एशियन गेम्स में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रन से हराया. बेशक अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारियों ने टीम इंडिया का स्कोर 211 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा रोल किसी बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज का रहा.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान टीम हसन नवाज के 96 रनों के बावजूद 192 रन ही बना सकी. दरअसल भारत के लिए शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर बाजी पलटने का काम किया. दुबे ने सैम अयूब का विकेट लेकर टीम इंडिया को ब्रेकथ्रू दिलाया, वहीं बुमराह ने 19वें ओवर में रन रोककर पाकिस्तान को जीतने से रोका.

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दुबे और बुमराह ने दिलाया गोल्ड

सबसे पहले पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजने का काम शिवम दुबे ने किया. सैम अयूब और हसन नवाज तेजी से पाकिस्तान का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे. 13वें और 14वें ओवर में मिलकर 29 रन आ चुके थे, लेकिन तभी 15वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद थमाई गई. कप्तान श्रेयस अय्यर ने दुबे पर बड़ा दांव खेला था, क्योंकि यह उनका पहला ओवर था. दुबे ने पहली ही गेंद पर सैम अयूब को 29 के स्कोर पर आउट करके, अयूब और नवाज की 87 रनों की साझेदारी का अंत किया. इस पार्टनरशिप के टूटने से भारतीय टीम के लिए वापसी का दरवाजा खुल गया था.

दुबे के बाद जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को जीत से दूर धकेलने का काम किया. चूंकि हसन नवाज क्रीज पर डटे हुए थे, इसलिए 12 गेंद में 44 रन बनने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. ऐसे में बुमराह 19वां ओवर करने आए, जिन्होंने ओवर में सिर्फ 11 रन दिए. इस तरह आखिरी ओवर में पाकिस्तान को अंतिम 6 गेंद में जीत के लिए 33 रन बनाने थे. अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने 13 रन दिए और भारत की 19 रनों से जीत सुनिश्चित की.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan India National Cricket Team IND VS PAK Asian Games 2026
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