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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने क्रिस गेल को पछाड़ा, बनाया सबसे तेज 100 छक्कों का महारिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने क्रिस गेल को पछाड़ा, बनाया सबसे तेज 100 छक्कों का महारिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का खास रिकॉर्ड बना दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 11:26 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स के फाइनल में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 28 गेंद में 61 रन की पारी खेली. इसी तूफानी पारी के दौरान उन्होंने साल 2026 में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं. टी20 क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे तेज 100 सिक्स लगाने का भारतीय रिकॉर्ड अब अभिषेक के नाम दर्ज हो गया है. उन्होंने 651 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया.

अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 7 छक्के लगाए. इसके बलबूते अभिषेक इस साल अब तक 104 छक्के लगा चुके हैं और इस साल छक्कों का शतक पूरा करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सिर्फ फिन एलन इस साल 100 से अधिक शतक लगा पाए हैं.

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टी20 में सबसे तेज 100 छक्के (एक साल में)

टी20 क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे तेज 100 सिक्स पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम है, जिन्होंने साल 2019 में केवल 589 गेंदों में 100 सिक्स पूरे कर लिए थे. अब अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में नंबर-2 पर आ गए हैं, जिन्होंने 651 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया.

तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस हैं, जिन्होंने पिछले साल 653 गेंदों में छक्कों की सेंचुरी लगाई थी. क्रिस गेल चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने साल 2016 में 724 गेंद खेलकर 100 छक्के पूरे किए थे.

  • 589 गेंद - आंद्रे रसेल
  • 651 गेंद - अभिषेक शर्मा
  • 653 गेंद - डेवाल्ड ब्रेविस
  • 724 गेंद - क्रिस गेल

400 सिक्स के करीब अभिषेक शर्मा

अब तक टी20 क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा, विराट कोहली, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव ही ऐसे 4 भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 400 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा यह कारनामा करने से केवल 2 हिट दूर हैं. अब तक अपने 211 मैचों के टी20 करियर में उन्होंने 398 छक्के लगा लिए हैं.

एशियन गेम्स फाइनल की बात करें तो टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आई थी. वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कोहराम मचाते हुए 20 गेंद में फिफ्टी पूरी की. मैच में उन्होंने 28 गेंद खेलकर 61 रन बनाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND VS PAK Asian Games 2026
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