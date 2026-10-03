एशियन गेम्स: कुश्ती में दीपक पूनिया ने जीता मेडल, भारत की झोली में आया 83वां पदक
Deepak Punia Bronze Medal Asian Games 2026: दीपक पूनिया ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. उन्होंने कुश्ती में भारत को कुल पांचवां पदक दिलाया.
2026 एशियन गेम्स में दीपक पूनिया ने भारत को 83वां मेडल दिलाया है. दीपक ने पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल में मंगोलिया के पहलवान को 2-1 से हराया. यह एशियाई खेलों में भारत का कुल 83वां और कुश्ती में पांचवां पदक है. उनसे पहले अमन सहरावत ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था.
97 किलोग्राम की कैटेगरी में पहलवान बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं. आमतौर पर इस वर्ग के मुकाबले लो-स्कोरिंग ही रहते हैं. दीपक ने पहले 3 मिनट के दौरान ही 2-0 से बढ़त बना ली थी, जो उन्हें तकनीकी आधार पर मिले थे. आखिरी 3 मिनट में उन्होंने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया, लेकिन मंगोलिया के पहलवान को भी सिर्फ एक पॉइंट स्कोर करने दिया.
2026 एशियन गेम्स में अब तक भारत ने पंद्रहवें दिन कुल 7 मेडल जीत लिए हैं. दीपक पूनिया ने 2022 एशियाई खेलों की 86 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी वेट कैटेगरी बढ़ाकर 97 किलोग्राम कर दी थी. इस बार उनके मेडल का रंग बदलकर कांस्य हो गया है.
15वें दिन आ चुके 7 मेडल
2026 एशियन गेम्स में 15वें दिन अब तक भारत की झोली में 7 मेडल आए हैं. 17 साल की कुमकुम मोहोद ने महिला तीरंदाजी में गोल्ड जीता. वहीं गोल्फ में प्रणवी शरत ने महिला गोल्फ का गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया. वो एशियन गेम्स में गोल्फ का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनीं.
इसके बाद भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से हराया और फिर 57 किलोग्राम कुश्ती में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीत लिया. 4 गोल्ड के अलावा एक सिल्वर मेडल भी आया है, जो भारत की महिला गोल्फ टीम ने जीता. वहीं दीपक पूनिया के अलावा 15वें दिन नीरज चौहान ने पुरुष तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है.
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