एशियन गेम्स 2026 में पुरुष और महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ड्रा की घोषणा हो गई है. पुरुष वर्ग में कुल 10 टीमें और महिला वर्ग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सीधे नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है, जबकि अन्य 6 टीमें पहले राउंड में खेलेंगी. अफगानिस्तान, हॉंग कॉंग, मलेशिया, नेपाल, जापान और ओमान पहले राउंड में खेलेंगी. इन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, प्रत्येक ग्रुप से टॉप 2-2 टीमें नॉकआउट स्टेज में प्रवेश करेंगी.

जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट की बात करें तो इसकी शुरुआत सीधे क्वार्टरफाइनल से होगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला जापान से होगा. बांग्लादेश चीन से, पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड और श्रीलंका का मैच मलेशिया के साथ होगा. जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल खेलेगी.

पुरुषों के मैच 24 सितंबर से शुरू होंगे. कई युवा खिलाड़ियों के लिए ये शानदार मौका है, ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसे पूरा इंटरनेशनल का दर्जा मिलेगा. खास बात है कि भारत की पुरुष और महिला टीम, दोनों डिफेंडिंग चैंपियन हैं.

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सिर्फ एक बार हो सकती है भारत-पाकिस्तानी भिड़ंत

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सीधे क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई है. पहले राउंड के ग्रुप A में नेपाल, जापान और अफगानिस्तान की टीम होंगी. ग्रुप B में मलेशिया, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग की टीम होंगी. दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें क्वार्टरफाइनल की अन्य 4 टीमें होंगी. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ एक बार हो सकती है, या तो दोनों सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ सकती है.

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भारतीय महिला टीम की कमान अनुभवी हरमनप्रीत कौर करेंगी, स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी. पुरुष टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे, तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे. इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है.