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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsian Games 2026 Cricket Schedule: Asian Games 2026 के ड्रा और ग्रुप की घोषणा, एक बार होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला! जानिए पूरी डिटेल

Asian Games 2026 Cricket Schedule: Asian Games 2026 के ड्रा और ग्रुप की घोषणा, एक बार होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला! जानिए पूरी डिटेल

Asian Games Cricket Schedule: एशियन गेम्स 2026 के नॉकऑउट में भारत, पाकिस्तान समेत 4 टीमों ने सीधे जगह बना ली है. पहले दौर में अन्य 6 टीमें खेलेंगी. पुरुष वर्ग में 10 और महिला वर्ग में 8 टीमें खेलेंगी.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में पुरुष और महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ड्रा की घोषणा हो गई है. पुरुष वर्ग में कुल 10 टीमें और महिला वर्ग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सीधे नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है, जबकि अन्य 6 टीमें पहले राउंड में खेलेंगी. अफगानिस्तान, हॉंग कॉंग, मलेशिया, नेपाल, जापान और ओमान पहले राउंड में खेलेंगी. इन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, प्रत्येक ग्रुप से टॉप 2-2 टीमें नॉकआउट स्टेज में प्रवेश करेंगी.

जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट की बात करें तो इसकी शुरुआत सीधे क्वार्टरफाइनल से होगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला जापान से होगा. बांग्लादेश चीन से, पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड और श्रीलंका का मैच मलेशिया के साथ होगा. जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल खेलेगी.

पुरुषों के मैच 24 सितंबर से शुरू होंगे. कई युवा खिलाड़ियों के लिए ये शानदार मौका है, ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसे पूरा इंटरनेशनल का दर्जा मिलेगा. खास बात है कि भारत की पुरुष और महिला टीम, दोनों डिफेंडिंग चैंपियन हैं.

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सिर्फ एक बार हो सकती है भारत-पाकिस्तानी भिड़ंत

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सीधे क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई है. पहले राउंड के ग्रुप A में नेपाल, जापान और अफगानिस्तान की टीम होंगी. ग्रुप B में मलेशिया, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग की टीम होंगी. दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें क्वार्टरफाइनल की अन्य 4 टीमें होंगी. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ एक बार हो सकती है, या तो दोनों सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ सकती है.

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भारतीय महिला टीम की कमान अनुभवी हरमनप्रीत कौर करेंगी, स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी. पुरुष टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे, तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे. इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Cricket Schedule INDIAN CRICKET TEAM Asian Games Cricket Asian Games 2026
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