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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स: क्वार्टर फाइनल की टीमें तय, अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया

एशियन गेम्स: क्वार्टर फाइनल की टीमें तय, अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया

2026 Asian Games Men's Quarterfinals Cricket Matches: क्रिकेट इवेंट में लीग स्टेज के मैच खत्म हो गए हैं. अब क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की तस्वीर भी साफ हो गई है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट में लीग स्टेज के मैच खत्म हो गए हैं. अब क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की तस्वीर सामने आ गई है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही क्वार्टरफाइनल में थे. अब हॉन्गकॉन्ग, नेपाल और मलेशिया भी पहुंच गए हैं. अब क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा. टोटल चार क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं. क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल सामने आ चुका है. 

लीग स्टेज में 6 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था. ग्रुप ए में नेपाल, अफगानिस्तान और जापान थे, जबकि ग्रुप बी में मलेशिया, हांगकांग और ओमान थे. ग्रुप ए से नेपाल और अफगानिस्तान व ग्रुप बी से मलेशिया और हांगकांग ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. 

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2026 एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल

पहला क्वार्टर फाइनल- पाकिस्तान बनाम हांगकांग, 28 सितंबर को सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. 

दूसरा क्वार्टर फाइनल- भारत बनाम अफगानिस्तान, 28 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा.

तीसरा क्वार्टर फाइनल- श्रीलंका बनाम नेपाल, 29 सितंबर को सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

चौथा क्वार्टर फाइनल- बांग्लादेश बनाम मलेशिया, 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट कर लीजिए सेमीफाइनल और फाइनल की तारीख और समय

1 अक्टूबर को पहला सेमीफाइनल सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा
1 अक्टूबर को ही दूसरा सेमीफाइनल सुबह 10:30 बजे से होगा. 
3 अक्टूबर को तीसरे स्थान के लिए सुबह 5:30 बजे से मैच खेला जाएगा. 
3 अक्टूबर को ही गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मैच सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां लाइव देख सकेंगे मैच?

2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट के क्वार्टर फाइनल के सभी मुकाबले, सेमीफाइनल, ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल मुकाबले निशिन, कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे. टीवी पर आप सभी मैच सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सोनी लिव एप्प पर मैचों का लुत्फ उठा सकेंगे. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Sep 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Asian Games India Vs Afghanistan Asian Games 2026
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