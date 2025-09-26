भारत ने कितनी बार जीता एशिया कप का खिताब? कब-कब टीम इंडिया बनी चैंपियन, देखें 41 साल के आंकड़े

Asia Cup Winning List: 2025 एशिया कप अब अपने अंतिम पड़ाव में है. 2 दिन बाद इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेला जा रहा है. 2025 एशिया कप का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच हुआ था. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा.

इतिहास में पहली बार एशिया कप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया. इस बार भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थीं. भारत एशिया कप में सबसे ज्यादा 8 बार खिताब अपने नाम कर चुका है. आखिरी बार एशिया कप 2023 में वनडे फॉर्मेट में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था.

कब-कब टीम इंडिया बनी चैंपियन

एशिया कप में भारत सबसे ज्यादा 8 बार चैंपियन बना है और इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. भारत एशिया कप में 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में चैंपियन बना है. एशिया कप की दूसरी सबसे सफल टीम श्रीलंका है. वो टूर्नामेंट को 6 बार जीत चुकी है. श्रीलंका एशिया कप 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में चैंपियन बन चुका है.

पाकिस्तान एशिया कप को सिर्फ 2 बार जीता है. वो इस टूर्नामेंट में 2000 और 2012 में चैंपियन बना थी. वहीं बांग्लादेश एशिया कप में सबसे बदकिस्मत टीम रही है. बांग्लादेश 3 बार एशिया कप की फाइनल खेल चुकी है, लेकिन तीनों फाइनल में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है.

एशिया कप टूर्नामेंट का इतिहास

एशिया कप का आयोजन 41 साल पहले किया गया था. यह टूर्नामेंट अब तक 16 बार हो चुका है, जिसमें से 14 बार वनडे फॉर्मेट में तो 2 बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया है. एशिया कप पहली बार 1984 में भी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में वनडे फॉर्मेट में खेल गया था, जिसमें भारतीय टीम फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप की पहली चैंपियन टीम बनी थी. वहीं 1986 में टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण में श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. तब से यह टूर्नामेंट एशियाई क्रिकेट के प्रमुख आयोजनों में से एक है.