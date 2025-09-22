India Defeat Pakistan In Asia Cup Super 4: एशिया कप सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के खिलाफ कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया, भारतीय खिलाड़ियों को भड़काया, लेकिन भारत ने इन सभी बातों का जवाब अपने खेल से दिया. अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले के साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान पर कसा तंज

भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में 39 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अभिषेक ने करीब 190 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के जड़े. अभिषेक और गिल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब हारिस रऊफ के साथ दोनों बल्लेबाजों की तीखी बहस देखने को मिली.

भारत के बल्लेबाज पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी वे भारतीय बल्लेबाजों से अपशब्द बोलने लगे. अभिषेक और गिल ने तीखे तेवर दिखाते हुए ताबड़तोड़ रन बरसाए और भारत की जीत की नींव पक्की की. अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि तुम बोलते रहो और हम मैच जीतेंगे. अभिषेक के कमेंट से साफ है कि भारतीय खिलाड़ियों का ध्यान इधर-उधर की बातों की जगह अपने खेल पर है और पाकिस्तान पर केवल जबान चलानी आती है और वो खेल में बहुत पीछे है.

You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW — Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025

'सबक सिखाना जरूरी था'

अभिषेक शर्मा से जब एक्स्ट्रा इनिंग्स प्रोग्राम में उनके आक्रमक शॉट के बारे में पूछा गया था, तब इस खिलाड़ी ने कहा कि वो जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में उन्हें सबक सिखाना जरूरी था. ऐसा ही कुछ गिल और अभिषेक ने अपने बल्ले से किया भी था. शुभमन गिल ने इस मैच में 28 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 8 चौके लगाए.

