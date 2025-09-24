Asia Cup Super-4 Points Table: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया है. इसके साथ ही पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी बरकरार है और श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के लिए आज का मुकाबला करो या मरो की लड़ाई थी. ये दोनों टीमें सुपर-4 में अपना पहला मुकाबला हार चुकी थीं. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को ही ये मैच जीतना जरूरी था. वहीं अब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर इस टीम को फाइनल की रेस से बाहर कर दिया है. आइए एशिया कप सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि अब टॉप पर कौन सी टीम आ गई है.

एशिया कप सुपर-4 पॉइंट्स टेबल

एशिया कप सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया अभी भी टॉप पर कायम है. भारत ने पाकिस्तान को सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में करारी शिकस्त दी थी, जिसके चलते भारत का नेट रन रेट सभी टीमों के मुकाबले बेहतर है. एशिया कप सुपर-4 में अब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों टीमों के पास 2-2 अंक हैं, लेकिन पाकिस्तान के 3 में से 2 मुकाबले हो चुके हैं. वहीं भारत और बांग्लादेश का 1-1 ही मैच हुआ है.

पाकिस्तान की जीत के बाद भी टॉप पर भारत

एशिया कप सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को हराकर चौथे से दूसरे नंबर पर आ गई. भारत का नेट रन रेट +0.689 है, इस बेहतर नेट रन रेट के साथ टीम इंडिया एक मैच खेलकर भी टॉप पर है. वहीं 2 मैच में एक जीत हासिल कर पाकिस्तान की टीम +0.226 के नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है. बांग्लादेश ने भी अभी तक एक ही मैच खेला है और वो मुकाबला ये टीम जीती है. बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में +0.121 के नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है. वहीं श्रीलंका की टीम अब तक दोनों मैच हार चुकी है और -0.590 के नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है. पाकिस्तान से हार के बाद श्रीलंका का सफर इस एशिया कप में यहीं खत्म हो गया है.

