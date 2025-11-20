Asia Cup Rising Stars 2025: भारतीय क्रिकेट के 14 साल के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सनसनी फैला दी है. वो 3 मैचों में कुल 18 छक्के जड़कर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनकी इस शानदार बल्लेबाजी ने न केवल भारतीय फैंस को उत्साहित किया है, बल्कि विरोधी टीमों के खिलाड़ी भी उनके टैलेंट से हैरान हैं.

यूएई के खिलाफ जड़ा विस्फोटक शतक

इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में से एक यूएई के खिलाफ आया, जहां उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके लगाए. वैभव ने केवल 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर ऋषभ पंत के सबसे तेज टी20 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक से चूके

वैभव ने अपना जलवा पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखाया. हालांकि वे अर्धशतक से चूक गए थे, लेकिन वैभव ने 28 गेंदों में 45 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे. इन दो शानदार पारियों के दम पर, वैभव सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है.

दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी बल्लेबाज

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज माज सदाकत इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं और वे वैभव से दो छक्के पीछे हैं. वहीं सदाकत इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने तीन पारियों में 212 रन बनाए हैं. सदाकत का बेस्ट स्कोर नाबाद 96 रनों का रहा, जो उन्होंने ओमान के खिलाफ बनाए थे. सदाकत की पूरे टूर्नामेंट में सबसे खास बात ये रही है कि वो अभी तक इस टूर्नामेंट में एक बार भी आउट नहीं हुए हैं और वे तीनों मैचों में नाबाद पवेलियन लौटे हैं.