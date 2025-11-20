हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर

Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर

एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं. वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के ओपनर माज सदाकत है, जो पूरे टूर्नामेंट में अब तक नॉटआउट रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup Rising Stars 2025: भारतीय क्रिकेट के 14 साल के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सनसनी फैला दी है. वो 3 मैचों में कुल 18 छक्के जड़कर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनकी इस शानदार बल्लेबाजी ने न केवल भारतीय फैंस को उत्साहित किया है, बल्कि विरोधी टीमों के खिलाड़ी भी उनके टैलेंट से हैरान हैं. 

यूएई के खिलाफ जड़ा विस्फोटक शतक 

इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में से एक यूएई के खिलाफ आया, जहां उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके लगाए. वैभव ने केवल 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर ऋषभ पंत के सबसे तेज टी20 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक से चूके 

वैभव ने अपना जलवा पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखाया. हालांकि वे अर्धशतक से चूक गए थे, लेकिन वैभव ने 28 गेंदों में 45 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे. इन दो शानदार पारियों के दम पर, वैभव सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है. 

दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी बल्लेबाज 

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज माज सदाकत इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं और वे वैभव से दो छक्के पीछे हैं. वहीं सदाकत इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने तीन पारियों में 212 रन बनाए हैं. सदाकत का बेस्ट स्कोर नाबाद 96 रनों का रहा, जो उन्होंने ओमान के खिलाफ बनाए थे. सदाकत की पूरे टूर्नामेंट में सबसे खास बात ये रही है कि वो अभी तक इस टूर्नामेंट में एक बार भी आउट नहीं हुए हैं और वे तीनों मैचों में नाबाद पवेलियन लौटे हैं.

Published at : 20 Nov 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
CRICKET Asia Cup Rising Stars 2025 Vaibhav Sooryanshi Maj Sadakat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
जनरल नॉलेज
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
कितने में आती है चांगथांगी बकरी, जिसकी ऊन से बनती है पश्मीना शॉल?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget