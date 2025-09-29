हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs Pak: वो खिलाड़ी कौन जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद में बना दिया टीम इंडिया को चैंपियन, पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा

Ind Vs Pak: वो खिलाड़ी कौन जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद में बना दिया टीम इंडिया को चैंपियन, पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा

रिंकू का पहला मैच था. उन्होंने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडआन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 29 Sep 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

रिंकू सिंह ने पूरे एशिया कप में एक ही गेंद खेली और उसी गेंद पर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़कर उसे क्रिकेटप्रेमियों की जिंदगी भर की अमिट यादों में शामिल कर दिया.

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल टूर्नामेंट में रिंकू का पहला मैच था. उन्होंने हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में चौथी गेंद खेली जो टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद थी और मिडआन पर चौका जड़कर भारत को नौवीं बार एशिया कप खिताब दिलाया.

रिंकू ने रोमांचक फाइनल जीतने के बाद कहा ,‘‘ और कुछ मायने नहीं रखता. एक गेंद मायने रखती है. वही चाहिये थी जिस पर मैने चौका लगाया. सभी को पता है कि मैं फिनिशर हूं. टीम जीत गई और मैं बहुत खुश हूं.’’

भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने आधिकारिक प्रसारक से कहा ,‘‘ अद्भुत है. हम पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहे. बहुत अच्छा लग रहा है.’’ गिल ने कहा ,‘‘ हम आपस में ड्रेसिंग रूप में यही बात कर रहे थे कि मैच को आखिर तक खींचना है. लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन दबाव में नहीं आना था. शुरूआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद आसान नहीं होता. संजू और तिलक की साझेदारी और दुबे के वो छक्के बहुत महत्वपूर्ण थे.’’

गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ आज लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया. पावरप्ले में शुरूआत अच्छी नहीं रही लेकिन बाद में शानदार बल्लेबाजी. दुबे के लिये अच्छा मौका था और उसने पूरा इस्तेमाल किया.’’

शिवम दुबे को चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह उतारा गया था. चार विकेट लेने वाले स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा ,‘‘ बीच के ओवरों में गेंदबाजी काफी अहम है. हम स्पिनर साथ में खेल रहे हैं और हर किसी की अलग भूमिका है. पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की लेकिन हमें पता था कि कुछ विकेट निकल गए तो हम दबाव बना लेंगे.’’

संजू सैमसन ने कहा ,‘‘ मुझे दबाव में खेलना पसंद है. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मैच नहीं खेले लेकिन दबाव था. मैने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और तिलक के साथ बल्लेबाजी में मजा आया.’’

Published at : 29 Sep 2025 07:52 AM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
जनरल नॉलेज
Mount Everest Deaths: माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?
माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?
ट्रेंडिंग
बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ही ले ली जान! खतरनाक सर्जरी से मौत पर छलके पिता के आंसू
बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ही ले ली जान! खतरनाक सर्जरी से मौत पर छलके पिता के आंसू
लाइफस्टाइल
इन आसान तरीकों से एआई बनाकर देगा डांडिया के सुपर लुक! आ जाएगी लाइक्स और व्यूज की बाढ़
इन आसान तरीकों से एआई बनाकर देगा डांडिया के सुपर लुक! आ जाएगी लाइक्स और व्यूज की बाढ़
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget