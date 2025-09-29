हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025: पाकिस्तान की हार पर फूटा शोएब अख्तर का गुस्सा, कहा- सेंसलेस कोचिंग, ये टीम की दिक्कत नहीं बल्कि...

Asia Cup 2025: पाकिस्तान की हार पर फूटा शोएब अख्तर का गुस्सा, कहा- सेंसलेस कोचिंग, ये टीम की दिक्कत नहीं बल्कि...

Asia Cup Final 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर मायूस दिखे, वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे.

By : शिवम | Updated at : 29 Sep 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप ख़िताब जीता. हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर मायूस दिखे, वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे. लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें टीम की गलत नहीं है. उन्होंने हार का जिम्मेदार मैनेजमेंट को बताया.

फाइनल में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की थी, साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमां (46) ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन मिडिल आर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा और नतीजा ये हुआ कि टीम 146 रनों पर सिमट गई. भारत की बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, 20 पर 3 विकेट गिरने के बाद दबाव बढ़ा लेकिन फिर तिलक वर्मा (69) ने मैच विनिंग पारी खेली. उनका साथ संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (33) ने बखूबी निभाया.

शोएब अख्तर ने मैनेजमेंट को बताया दोषी

पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार शोएब अख्तर मैनेजमेंट को मानते हैं, ये बात उन्होंने खुलकर कही. अख्तर ने कहा, "दुर्भाग्य से ये पाकिस्तान टीम की दिक्कत नहीं. मिडिल आर्डर की परेशानी मैनेजमेंट की गलती है, जो सही प्लेयर्स को फिट नहीं कर पा रही. कहा जाए तो सेंसलेस कोचिंग, ऐसे शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूं लेकिन ये सच में सेंसलेस कोचिंग है. हमारे जो मैच विनर हैं. सलमान मिर्जा और हसन नवाज, थोड़ा मुश्किल हो गया है. हम काफी निराश हैं."

ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे अख्तर

शोएब अख्तर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एशिया कप 2025 फाइनल में मिली हार के बाद वह ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे. उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी. अपनी पिछली बात को बीच में छोड़ते हुए वह दूसरी बात करने लगे. उन्होंने कहा, "सुपर संडे था और पूरा देश देख रहा था. हमारे मध्यक्रम में पहले से दिक्कत है. हम सभी जानते हैं और यही सारे कह भी रहे हैं."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND Vs PAK Final SHOAIB AKHTAR INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025 Final
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
नौकरी
क्या USA में भारतीयों और अमेरिकियों को अलग-अलग मिलती है सैलरी, जानें कितना होता है अंतर?
क्या USA में भारतीयों और अमेरिकियों को अलग-अलग मिलती है सैलरी, जानें कितना होता है अंतर?
ट्रेंडिंग
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जनरल नॉलेज
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget