रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप ख़िताब जीता. हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर मायूस दिखे, वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे. लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें टीम की गलत नहीं है. उन्होंने हार का जिम्मेदार मैनेजमेंट को बताया.

फाइनल में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की थी, साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमां (46) ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन मिडिल आर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा और नतीजा ये हुआ कि टीम 146 रनों पर सिमट गई. भारत की बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, 20 पर 3 विकेट गिरने के बाद दबाव बढ़ा लेकिन फिर तिलक वर्मा (69) ने मैच विनिंग पारी खेली. उनका साथ संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (33) ने बखूबी निभाया.

शोएब अख्तर ने मैनेजमेंट को बताया दोषी

पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार शोएब अख्तर मैनेजमेंट को मानते हैं, ये बात उन्होंने खुलकर कही. अख्तर ने कहा, "दुर्भाग्य से ये पाकिस्तान टीम की दिक्कत नहीं. मिडिल आर्डर की परेशानी मैनेजमेंट की गलती है, जो सही प्लेयर्स को फिट नहीं कर पा रही. कहा जाए तो सेंसलेस कोचिंग, ऐसे शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूं लेकिन ये सच में सेंसलेस कोचिंग है. हमारे जो मैच विनर हैं. सलमान मिर्जा और हसन नवाज, थोड़ा मुश्किल हो गया है. हम काफी निराश हैं."

ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे अख्तर

शोएब अख्तर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एशिया कप 2025 फाइनल में मिली हार के बाद वह ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे. उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी. अपनी पिछली बात को बीच में छोड़ते हुए वह दूसरी बात करने लगे. उन्होंने कहा, "सुपर संडे था और पूरा देश देख रहा था. हमारे मध्यक्रम में पहले से दिक्कत है. हम सभी जानते हैं और यही सारे कह भी रहे हैं."