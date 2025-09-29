चैंपियन भारत ने नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को लेकर सवा घंटे हुआ बवाल
IND vs PAK Post Match Presentation: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भी ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है. भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था.
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भी ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था, जिसके बाद डेढ़ घंटे से भी ज्यादा देर तक पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में देरी हुई. भारतीय समयानुसार फाइनल मैच करीब 12 बजे समाप्त हो चुका था, लेकिन देर रात 1 बजकर 16 मिनट तक पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी (IND vs PAK Post Match Presentation) शुरू हुई.
मैच समाप्त होने के बाद सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि टीम इंडिया पोडियम के पास ही बैठी हुई थी. एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के अलावा यूएई की रॉयल फैमिली के सदस्य काफी देर तक पोडियम पर खड़े रहे, लेकिन सवा घंटे के इंतजार के बाद खबर आई कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया है.
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शुरू हुई, तो तिलक वर्मा को 69 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. टूर्नामेंट में 7 मैचों में 314 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया. बताते चलें कि इनमें से कोई भी अवॉर्ड मोहसिन नकवी ने नहीं दिया.
जब भारतीय टीम को ट्रॉफी देने का समय करीब आया तो मैच प्रेजेंटर और पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने बताया कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल से उन्हें खबर मिली है कि आज रात भारतीय टीम को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा. इसी के साथ उन्होंने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के समाप्त होने की बात कही. इसी बीच रिपोर्ट में कहा गया था कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट खालिद अल जहूरी टीम इंडिया को ट्रॉफी भेंट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया.
