एशिया कप के 17वें संस्करण का सुपर-4 राउंड जारी है. रविवार को हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (105) की, तिलक वर्मा ने अंत में 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. अब सुपर-4 में 1 मैच बांग्लादेश और 1 भारत ने जीता है. जानिए अंक तालिका में कौन सी टीम किस स्थान पर है, किस टीम का क्या नेट रन रेट है.

अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली गेंद पर छक्का मारा था, उन्हें शुभमन गिल का भी अच्छा साथ मिला जो पिछले 2 मैच में असफल रहे थे. अभिषेक ने 39 गेंदों में 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 74 रन बनाए. गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें 8 चौके लगाए. सूर्यकुमार यादव शून्य पर हारिस रउफ का शिकार हुए. संजू सैमसन भी संघर्ष करते दिखे, उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी. वह 17 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा ने 2 छक्के, 2 चौकों की मदद से 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए.

एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका

रविवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया सुपर-4 की अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है. बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जिसने शनिवार को श्रीलंका को हराया था. भारत और बांग्लादेश के 2-2 अंक है, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर टीम इंडिया (0.689) बांग्लादेश (0.121) से आगे हैं.

श्रीलंका और पाकिस्तान सुपर-4 का अपना-अपना पहला मैच हार गई. श्रीलंका -0.121 की नेट रन रेट के साथ तीसरे और पाकिस्तान 0.689 की नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है.

एशिया कप 2025 का अगला मैच कब है?

सोमवार को एशिया कप में कोई मैच नहीं है. टूर्नामेंट का अगला मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में है, जो 23 सितंबर को रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारत का अगला मैच 24 सितंबर को दुबई में बांग्लादेश के साथ है.