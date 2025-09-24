हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, क्या अब एशिया कप के फाइनल में भारत से होगी टक्कर

Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, क्या अब एशिया कप के फाइनल में भारत से होगी टक्कर

इस जीत के साथ पाकिस्तान की एशिया कप फाइनल खेलने की उम्मीद बची है, तो श्रीलंका की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं. श्रीलंका को अपने पिछले मैच में बांग्लादेश से भी हार का सामना करना पड़ा था.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 24 Sep 2025 06:27 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप सुपर-4 के बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है. अबू धाबी के शेख जाएद क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए श्रीलंका ने 134 रन का लक्ष्य दिया था. पाकिस्तान ने हुसैन तलत के नाबाद 32 और मोहम्मद नवाज के नाबाद 38 रन की बदौलत 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने ठोस शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की. फरहान का विकेट गिरने के बाद विकेटों की लाइन लग गई. 80 तक टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने मोर्चा संभाला और नाबाद 58 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत दिला दी.

इस जीत के साथ पाकिस्तान की एशिया कप फाइनल खेलने की उम्मीद बची है, तो श्रीलंका की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं. श्रीलंका को अपने पिछले मैच में बांग्लादेश से भी हार का सामना करना पड़ा था.

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही थी. सलामी बल्लेबाज निसांका और कुसाल मेंडिस क्रमश: 8 और शून्य के स्कोर पर शाहीन अफरीदी का शिकार बने. तीसरे नंबर पर उतरे कुसल परेरा 12 गेंद पर 15 रन बनाकर हारिस रऊफ के शिकार बने. वहीं, चौथे नंबर पर आए कप्तान चरिथ असलांका 19 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हो गए. पूर्व कप्तान शनाका शून्य पर आउट हुए. हसरंगा ने 15 रन बनाए.

कामिंडु मेंडिस और चमिका करुणारत्ने ने सातवें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 123 तक पहुंचाया. कामिंडु मेंडिस ने अर्धशतक लगाया. वह 44 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए. चमीका करुणारत्ने की 17 रन बनाए। मेंडिस के अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट पर 133 रन बना सकी.

शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। हुसैन तलत ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिया. हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2, अबरार अहमद ने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 1 विकेट लिया.

Published at : 24 Sep 2025 06:27 AM (IST)
Tags :
Sri Lanka Pakistan Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
Asia Cup: पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
Asia Cup: पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget