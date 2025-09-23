Watch: पार्टनर ने सबके सामने दिया शुभमन गिल को 'लाल गुलाब', शर्मा गए उपकप्तान; वीडियो वायरल

एशिया कप 2025 में अभी सिर्फ टीम इंडिया है, जिसने कोई मैच नहीं हारा है. भारत का अगला मैच बांग्लादेश के साथ 24 सितंबर को है. सुपर-4 के पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. गेंदबाज और बल्लेबाज, दोनों अच्छे नजर आ रहे हैं. शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की थी. इन सबके बीच उपकप्तान गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सबके सामने उन्हें पार्टनर से लाल गुलाब मिल रहा है और वह शर्मा रहे हैं.

यूएई के खिलाफ पहले मैच में नाबाद 20 रन बनाने के बाद शुभमन गिल पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में फ्लॉप हुए थे. लेकिन अच्छी बात ये हैं कि सुपर-4 के पहले मैच में वह अच्छी फॉर्म में नजर आए, उन्होंने महत्वपूर्ण 47 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए, दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की थी.

पार्टनर ने दिया शुभमन गिल को लाल गुलाब!

ये वीडियो शुभमन गिल के जन्मदिन (8 सितंबर) का है, जो उन्होंने यूएई में ही सेलिब्रेट किया था. वीडियो में वह होटल या किसी रेस्टोरेंट में अन्य प्लेयर्स के साथ बैठे हुए हैं. उनके साथ उनके बैटिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा बैठे हुए हैं, जो उन्हें लाल गुलाब देते हुए दिख रहे हैं. गिल का रिएक्शन भी देखने लायक है, वह शर्मा रहे हैं. बता दें कि दोनों बचपन के दोस्त हैं.

Abhishek Sharma Celebrating Shubman Gill Birthday pic.twitter.com/h2XAlQ3sfO — Captain Gill (@GillThePrince) September 8, 2025

गिल और अभिषेक कर रहे हैं ओपनिंग

एशिया कप 2025 में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत कर रहे हैं, गिल के आने से विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन निचले क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं. अभिषेक टीम को तेज शुरुआत दिला रहे हैं. अभिषेक अभी तक खेले 4 मैचों में 173 रन बना चुके हैं. गिल ने 4 मैचों में 82 रन बनाए हैं, वह पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में अच्छी लय में नजर आए थे.

कब-कहां और किसके साथ है भारत का अगला मैच?

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के साथ है. मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और फैनकोड ऐप पर होगी.