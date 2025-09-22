Asia Cup 2025 Super-4: जुबान चलाने से नहीं..., जीत के बाद शुभमन गिल ने किया 4 शब्दों वाला पोस्ट, चिढ़ जाएगा पाकिस्तान
Asia Cup 2025 Super-4: रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल ने एक पोस्ट किया, जो वायरल हो रहा है. 4 शब्दों का ये पोस्ट पाकिस्तान को तीर की तरफ चुभ रहा होगा.
एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भी भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 171 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (105) की. लगातार 2 मैचों में फ्लॉप होने एक बाद गिल ने सुपर-4 के महत्वपूर्ण मुकाबले में 47 रन बनाए. उन्होंने मैच के बाद चार शब्दों वाला एक पोस्ट किया, जो पूरे पाकिस्तान को तीर की तरफ चुभ रहा होगा.
इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी अजीब हरकतें कर रहे थे, बेवजह भारतीय खिलाड़ियों से पंगा ले रहे थे. हालांकि अभिषेक और गिल चुप नहीं रहे, उन्होंने भी करारा जवाब दिया. पिछले मैच में हैंडशेक विवाद के बाद मानों पाकिस्तान ने क्रिकेट के अभ्यास से ज्यादा इस बात को सीखने पर जोर दिया कि दूसरे खिलाड़ियों को कैसे चिढ़ाना है. नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर पाकिस्तान टीम भारत से बुरी तरह हार गई.
पाकिस्तान को चुभेगा शुभमन गिल का पोस्ट
टीम इंडिया की जीत के बाद शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. उन्होंने मैच की 4 फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "गेम स्पीक्स, नॉट वर्ड्स." मतलब आपका खेल बोलता है न कि शब्द. ये हकीकत है, शब्दों से दूसरी टीम को परेशान करना खेल रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन सिर्फ इसी के सहारे आप मैच नहीं जीत सकते.
Game speaks, not words 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/5yNi2EO70P— Shubman Gill (@ShubmanGill) September 21, 2025
भारत के खिलाफ टी20 में पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब
टीम इंडिया के खिलाफ 15वां टी20 खेल रही पाकिस्तान टीम की ये 12वीं हार है. सिर्फ 3 बार ही पाकिस्तान भारत को टी20 क्रिकेट में हरा पाई है. इस जीत के साथ टीम इंडिया एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है. भारत का अगला मैच बांग्लादेश के साथ 24 सितंबर को है.
पाकिस्तान के खिलाड़ी इस बात से नाराज थे कि पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया. हालांकि उस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कोई बदतमीजी या अपशब्दों का उपयोग नहीं किया, सिर्फ पाक खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखी थी.
