हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचैंपियन भारत को करोड़ों की प्राइज मनी, पाकिस्तान भी मालामाल; 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' पर भी पैसों की बारिश

चैंपियन भारत को करोड़ों की प्राइज मनी, पाकिस्तान भी मालामाल; 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' पर भी पैसों की बारिश

Asia Cup Prize Money: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया को ये टाइटल जीतने पर करोड़ों रुपये प्राइज मनी के तौर पर मिले हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 29 Sep 2025 12:41 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025 Prize Money: भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल (IND vs PAK Final) मुकाबले में 5 विकेट से हराया. भारत को एशिया कप फाइनल में जीतने पर तीन लाख यूएस डॉलर की प्राइज मनी मिली, जो कि भारतीय करेंसी में बदलने पर 2.6 करोड़ रुपये के करीब है. वहीं भारत से फाइनल में करारी हार मिलने के बाद भी पाकिस्तान को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा. पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 में रनर-अप के तौर पर डेढ़ लाख यूएस डॉलर मिलेंगे, जो कि 1.33 करोड़ रुपये के बराबर है.

एशिया कप की प्राइज मनी बढ़ी

एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने ये खिताब जीता था, तब इस टीम को 2 लाख यूएस डॉलर प्राइज मनी में मिले थे. वहीं 2023 में जब टीम इंडिया ने ये टाइटल जीता, तब प्राइज मनी में 2.5 लाख यूएस डॉलर मिले. वहीं अब भारत ने फिर एक बार ये टाइटल हासिल किया और इस बार प्राइज मनी 3 लाख यूएस डॉलर हो गई है.

भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मैच में जहां एक तरफ भारत के हाथ से मैच निकलता नजर आ रहा था, वहां तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने टीम इंडिया की पारी को संभाला. इसके बाद शिवम दुबे ने तिलक के साथ भारत की जीत की तरफ कदम बढ़ाए और आखिर में रिंकू सिंह ने आकर विनिंग शॉट लगाया.

पाकिस्तान की 'तीसरी हार'

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना तीन बार हुआ और तीनों बार भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा. लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. वहीं सुपर-4 में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की. एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया ने फिर एक बार पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया.

यह भी पढ़ें

Bumrah Plane Celebration: जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर इरफान पठान की प्रतिक्रिया, जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 12:19 AM (IST)
Tags :
Pakistan Asia Cup Final IND VS PAK TEAM INDIA TILAK VERMA SHIVAM DUBE Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
दिल्ली NCR
India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
दिल्ली NCR
India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
इंडिया
करूर रैली भगदड़: '500 नहीं, सड़क पर थे 100 पुलिसकर्मी...', अन्नामलाई ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना
करूर रैली भगदड़: '500 नहीं, सड़क पर थे 100 पुलिसकर्मी...', अन्नामलाई ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना
बिजनेस
HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक
HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget