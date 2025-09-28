हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs Pak: फाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का बौखलाहट भरा बयान, टीम इंडिया को दी सीधी धमकी

Ind Vs Pak: फाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का बौखलाहट भरा बयान, टीम इंडिया को दी सीधी धमकी

एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने हैंडशेक विवाद पर अपनी बौखलाहट फिर जाहिर की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी टीम जवाब जरूर देगी..

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Sep 2025 08:33 AM (IST)
Asia Cup Final 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. हाई-वोल्टेज इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तेवर दिखाए. खास बात यह रही कि उन्होंने हाल ही में उठे हैंडशेक विवाद पर भी खुलकर बयान दिया और कहा कि उनकी टीम को जवाब देने की पूरी छूट है.

सलमान आगा ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मैचों में हमेशा भावनाएं क्रिकेट से परे जाकर सामने आती हैं, लेकिन खेल भावना बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने याद दिलाया कि 2007 में जब उन्होंने अंडर-16 क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब भी दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, बावजूद इसके खिलाड़ियों ने हमेशा हाथ मिलाया. कप्तान ने साफ कहा, “मैंने कभी नहीं देखा कि किसी टीम ने जानबूझकर हाथ मिलाने से परहेज किया हो. फाइनल में भी हमारी टीम जवाब जरूर देगी, लेकिन मर्यादा के भीतर रहकर.”

दबाव में बिखरना नहीं चाहता पाकिस्तान

भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज और सुपर-4 दोनों मैचों में हार झेल चुकी पाकिस्तानी टीम फाइनल में दबाव से बचना चाहती है. सलमान आगा ने माना कि उनकी टीम से पिछले मैचों में गलतियां हुईं, जिसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ा. उन्होंने कहा, “फाइनल में दोनों टीमों पर बराबर दबाव होगा. हमें भारतीय मीडिया या बाहरी शोर से फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारना है.”

कप्तान ने मानी अपनी कमियां

सलमान ने खुद की आलोचना करने से भी परहेज नहीं किया. उन्होंने माना कि उनका स्ट्राइक रेट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. उन्होंने कहा, “हर बार 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना जरूरी नहीं होता. हालात के हिसाब से खेलना ही सबसे अहम है. हां, मुझे बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि टीम को फायदा मिले.”

फाइनल से पहले बढ़ा रोमांच

भारत और पाकिस्तान पहली बार एशिया कप फाइनल में आमने-सामने होंगे. भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान को दो बार मात दी है. ऐसे में दबाव पाकिस्तान पर ज्यादा है, लेकिन कप्तान आगा के बयानों से साफ है कि उनकी टीम मैदान पर मजबूत वापसी का इरादा रखती है.

Published at : 28 Sep 2025 08:25 AM (IST)
Asia Cup Final Salman Ali Agha IND VS PAK TEAM INDIA Asia Cup 2025
