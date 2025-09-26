हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup Final Live Streaming: IND vs PAK एशिया कप फाइनल, किन-किन ऐप्स और चैनलों पर देख लाइव? जानिए डिटेल्स

Asia Cup Final Live Streaming: IND vs PAK एशिया कप फाइनल, किन-किन ऐप्स और चैनलों पर देख लाइव? जानिए डिटेल्स

Asia Cup Final Live Streaming: एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम का फैसला 28 सितंबर को हो जाएगा. फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. जानिए किन-किन ऐप्स और चैनलों पर मैच लाइव आएगा.

26 Sep 2025 11:12 AM (IST)
एशिया कप के 17वें संस्करण (Asia Cup 2025) का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर को खेला जाएगा. भारत इस टूर्नामेंट में सभी मैच जीतते हुए आ रही है जबकि पाकिस्तान को 6 में से 2 मैचों में शिकस्त मिली oऔर दोनों टीम इंडिया के खिलाफ हारे. सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा जानते हैं कि जो टीम जीती वो चैंपियन, फिर पिछले मैचों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. जानिए फाइनल मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के किन चैनलों पर लाइव आएगा. इसके आलावा कौन से चैनल पर लाइव मैच देख सकते हैं और जानिए कि सोनी लिव के आलावा किस ऐप पर लाइव मैच देख सकते हैं.

भारत-पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी

एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा रहा है. अभी टॉप रन स्कोरर अभिषेक शर्मा और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव हैं. अभिषेक ने 5 पारियों में 248 रन बनाए हैं और कुलदीप ने 5 मैचों में 12 विकेट लिए हैं.

पाकिस्तान के टॉप परफ़ॉर्मर खिलाड़ियों की बात करें तो सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 6 पारियों में 160 रन बनाए हैं. हारिस रउफ पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर गेंदबाज हैं, उन्होंने 4 पारियों में 9 विकेट लिए हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड (T20 में)

  • कुल मैच: 15
  • भारत ने जीते: 12
  • पाकिस्तान ने जीते: 3

कब और कहां खेला जाएगा एशिया कप 2025 का फाइनल मैच?

एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार, 28 सितंबर को खेला जाएगा. खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से (भारत के समयनुसार) खेला जाएगा. टॉस 7:30 बजे होगा.

किन चैनलों पर लाइव प्रसारित होगा भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल मैच?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एशिया कप 2025 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर है. भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के निम्न चैनलों पर भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच का लाइव प्रसारण होगा.

  • सोनी स्पोर्ट्स 1
  • सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी)
  • सोनी स्पोर्ट्स 4
  • सोनी स्पोर्ट्स 5

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के आलावा फाइनल मैच का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किन ऐप्स पर होगी?

सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर एशिया कप 2025 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके आलावा फैनकोड ऐप पर भी भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके आलावा जियो टीवी पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन इन तीनों ऐप्स पर सब्सक्रिप्शन के साथ ही लाइव मैच देख सकते हैं.

  • सोनी लिव ऐप
  • फैन कोड ऐप
  • जियो टीवी ऐप

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान, फखर जमां, हस्सन नवाज, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हारिस रउफ, अबरार अहमद. 

26 Sep 2025 11:12 AM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Asia Cup Asia Cup Live Streaming IND Vs PAK Live Streaming Asia Cup 2025 Final
