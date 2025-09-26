2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट

Top Bolwer Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सबसे कंजूस गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई हैं. हालांकि उमरजई ने टॉप-7 की लिस्ट में सबसे कम गेंदबाजी की है. उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 7 ओवर ही डाले हैं. वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद हैं. वह टॉप-7 की लिस्ट में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 6 मैचों में 22.4 ओवरों की गेंदबाजी की है. तीसरे नंबर पर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव हैं. उन्होंने पूरे एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे कुलदीप खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. यहां देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट?

एशिया कप में टॉप-7 सबसे कंजूस गेंदबाज

नंबर खिलाड़ी इकॉनमी

अजमतुल्लाह उमरजई 4.71 अबरार अहमद 5.02 कुलदीप यादव 5.65 वानिन्दु हसरंगा 5.85 वरुण चक्रवर्ती 5.85 राशिद खान 6.08 अक्षर पटेल 6.15

एशिया कप के 7 कंजूस गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह नहीं

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 में सबसे कंजूस गेंदबाजों की टॉप-7 की से बाहर हैं. वहीं बुमराह अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह इस टूर्नामेंट ऐसा नहीं कर पाए हैं. हालांकि एशिया कप 2025 में भारत के 3 गेंदबाज सबसे कंजूस गेंदबाजों की टॉप-7 की लिस्ट में शामिल हैं. कुलदीप यादव तीसरे नंबर पर तो वरुण चक्रवर्ती पांचे नंबर हैं. वहीं अक्षर पटेल लिस्ट की सातवें नंबर पर हैं.