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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबंगाल चुनाव में अशोक डिंडा के आगे TMC उम्मीदवार क्लीन बोल्ड, 16000+ वोटों से दी शिकस्त

बंगाल चुनाव में अशोक डिंडा के आगे TMC उम्मीदवार क्लीन बोल्ड, 16000+ वोटों से दी शिकस्त

West Bengal Election 2026, Ashok Dinda: भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक डिंडा पश्चिम बंगाल चुनाव में मोयना सीट से जीत गए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 May 2026 10:28 PM (IST)
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West Bengal Election 2026, Ashok Dinda Win: पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Election 2026) में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा (Ashok Dinda) को प्रचंड जीत मिली है. डिंडा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चंदन मंडल को 16 हजार से ज्यादा वोटों से हरा दिया. डिंडा बंगाल चुनाव में पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना सीट से भारतीय जनत पार्टी (BJP) की तरफ से खड़े थे.

भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, डिंडा को 127166 वोट मिले. उन्होंने 16241 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की. बताते चलें कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मेदिनीपुर से आते हैं. यहां उनका जन्म 25 मार्च 1984 को हुआ था. 

दूसरी बना बने विधायक 

बता दें कि यह दूसरा मौका है कि जब अशोक डिंडा जीत हासिल करके विधायक बने हैं. इससे पहले उन्होंने इसी मोयना सीट से तृणमूल कांग्रेस के सीटिंग MLA संग्राम कुमार दोलाई को 1260 वोटों से शिकस्त दी थी. 

अशोक डिंडा का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

अशोक ने भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला. उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 13 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. डिंडा का इंटरनेशनल करियर 2009 से 2013 के बीच रहा. वनडे की 13 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 12 विकेट चटकाए, जिसमें बेस्ट फिगर 2/44 का रहा. इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.18 की रही. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए डिंडा ने 14.41 के औसत से 17 विकेट अपने खाते में डाले, जिसमें बेस्ट फिगर 4/19 रनों का रहा. इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.16 की रही. 

IPL में 5 टीमों के लिए खेले

गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेटर ने अपने करियर में कुल 5 आईपीएल टीमों के साथ खेला है. पहले सीजन वह कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े. फिर 2011 में डिंडा दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आए. 2012 और 2013 में डिंडा ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेला. फिर 2013 से 2015 तक डिंडा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे. 2016 और 2017 में डिंडा राइजिंग पुणे सुपरजायंट के साथ जुड़े रहे. उन्होंने आईपीएल में कुल 78 मैच खेले, जिनकी 75 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 75 विकेट लिए, जिसमें बेस्ट फिगर 4/18 का रहा. उनकी इकॉनमी 8.20 की रही. 

 

यह भी पढे़ं: निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा

Published at : 04 May 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
TMC Ashok Dinda INDIAN CRICKET TEAM West Bengal Election 2026 West Bengal Election 2026 Result
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