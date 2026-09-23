पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा

नौकरीपेशा इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है. आज के दौर में लोग जल्द से जल्द जॉब स्विच करके ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं. किसी साधारण प्राइवेट नौकरी में जॉब बदलने की प्रक्रिया भी साधारण होती है. लेकिन यहां तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच ने दूसरी जॉब के लिए इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा टीम के बॉलिंग कोच एशली नोफके ने दिया. पाकिस्तान क्रिकेट से अलग होने के बाद वह नीदरलैंड्स क्रिकेट के साथ हेड कोच के रूप में जुड़ेंगे.

इन दिनों हो रहे 2026 एशियाई खेलों के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशली नोफके पाकिस्तान क्रिकेट में अपना पद छोड़ देंगे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने वक्त से पहले ही खुद को पाक क्रिकेट से अलग कर लिया. उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक था, लेकिन 18 महीनों से कम के वक्त में ही अपना रास्ता अलग कर लिया. एशली मई 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े थे.

2 साल के लिए बनेंगे नीदरलैंड्स हेड कोच

नोफके 2 साल के लिए नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. नीदरलैंड्स बोर्ड की गई रिलीज में नोफके के हवाले से कहा गया, "मैं डच पुरुष टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, जो टी20 वर्ल्ड कप में एक नियमित टीम बन गई है. यह एक टैलेंटेड और मोटिवेटेड ग्रुप है और मेरा मकसद इस डेवलपमेंट को जारी रखने और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करना है. किसी भी तरीके या प्लान से पहले, मेरा तरीका लोगों से जुड़ने से शुरू होता है. मैं काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं."

ऑस्ट्रेलिया के लिए एशली नोफके का करियर

नजर डालें नोफके के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो उन्होंने 1 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इकलौते वनडे में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 1 विकेट लिया. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 2 पारियों में उन्होंने 4 विकेट चटकाए. दिसंबर 2007 में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया किया था. इसके बाद फरवरी 2008 में उन्होंने करियर का आखिरी मैच खेला.

यह भी पढ़ें: ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा