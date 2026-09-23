IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच ने दूसरी नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया. पाक क्रिकेट में लगातार इस तरह का उथल-पुथल देखने को मिल रहा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

नौकरीपेशा इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है. आज के दौर में लोग जल्द से जल्द जॉब स्विच करके ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं. किसी साधारण प्राइवेट नौकरी में जॉब बदलने की प्रक्रिया भी साधारण होती है. लेकिन यहां तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच ने दूसरी जॉब के लिए इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा टीम के बॉलिंग कोच एशली नोफके ने दिया. पाकिस्तान क्रिकेट से अलग होने के बाद वह नीदरलैंड्स क्रिकेट के साथ हेड कोच के रूप में जुड़ेंगे. 

इन दिनों हो रहे 2026 एशियाई खेलों के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशली नोफके पाकिस्तान क्रिकेट में अपना पद छोड़ देंगे. यहां गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने वक्त से पहले ही खुद को पाक क्रिकेट से अलग कर लिया. उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक था, लेकिन 18 महीनों से कम के वक्त में ही अपना रास्ता अलग कर लिया. एशली मई 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े थे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
क्रिकेट
भारत दौरे पर 8 मैच खेलेगी वेस्टइंडीज, नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों का वेन्यू और तारीख
भारत दौरे पर 8 मैच खेलेगी वेस्टइंडीज, नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों का वेन्यू और तारीख

2 साल के लिए बनेंगे नीदरलैंड्स हेड कोच 

नोफके 2 साल के लिए नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. नीदरलैंड्स बोर्ड की गई रिलीज में नोफके के हवाले से कहा गया, "मैं डच पुरुष टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, जो टी20 वर्ल्ड कप में एक नियमित टीम बन गई है. यह एक टैलेंटेड और मोटिवेटेड ग्रुप है और मेरा मकसद इस डेवलपमेंट को जारी रखने और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करना है. किसी भी तरीके या प्लान से पहले, मेरा तरीका लोगों से जुड़ने से शुरू होता है. मैं काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं."

ऑस्ट्रेलिया के लिए एशली नोफके का करियर 

नजर डालें नोफके के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो उन्होंने 1 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इकलौते वनडे में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 1 विकेट लिया. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 2 पारियों में उन्होंने 4 विकेट चटकाए. दिसंबर 2007 में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया किया था. इसके बाद फरवरी 2008 में उन्होंने करियर का आखिरी मैच खेला. 

 

यह भी पढ़ें: ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा

Published at : 23 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Pakistan Coach Ashley Noffke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
Watch: जापान में जसप्रीत बुमराह ने बनवाई अपने लिए खास चीज, पत्नी संजना गणेशन ने ली चुटकी
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
ICC रैंकिंग में हैरी ब्रूक का जलवा, टेस्ट में नंबर-1; वनडे और टी20 में भी दबदबा
क्रिकेट
भारत दौरे पर 8 मैच खेलेगी वेस्टइंडीज, नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों का वेन्यू और तारीख
भारत दौरे पर 8 मैच खेलेगी वेस्टइंडीज, नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों का वेन्यू और तारीख
Advertisement

वीडियोज

Oscars 2027 के लिए India की Official Entry बनी Marathi Film Gondhal
Katrina Kaif की Postpartum Body पर Trolls, Aishwarya से Kareena तक Actresses भी हुईं Target
Qazi Touqeer की 21 साल पुरानी कहानी: Fame Gurukul की जीत से Bigg Boss 20 तक का सफर
IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget