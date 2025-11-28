Ashes 2025-25: कप्तान पैट कमिंस दूसरे टेस्ट से भी हुए बाहर, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए एक हफ्ते पहले की प्लेइंग 11 की घोषणा
Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस एशेज के दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए एक हफ्ते पहले ही प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है.
The Ashes Series 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही रही है. पर्थ मुकाबले में जीत हासिल करने वाली मेजबान टीम को ब्रिसबेन टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कमिंस इस मुकाबले से भी चोट के कारण बाहर हो गए हैं. इस एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी टीम की कप्तानी दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ही करेंगे.
ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए टीम का ऐलान
ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए एक हफ्ते पहले ही टीम की ऐलान कर दी है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी कप्तान पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. एशेज 2025-26 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी टीम कोई बदलाव नहीं किया है. इस सीरीज का पहला मैच केवल दो दिनों में समाप्त हो गया था. जहां पहले बल्लेबाजी करती हुई इंग्लैंड की पूरी टीम 172 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, इसके बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रनों पर ढेर कर दिया. पहली पारी में 40 रन की बढ़त हासिल करने के बाद इंग्लैंड दूसरी पारी में 164 रन बना पाई और ऑस्ट्रेलिया को महज 205 रनों का लक्ष्य दिया. जिसे कंगारू टीम ने केवल 2 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया था. इस जीत में ट्रैविस हेड ने तूफानी शतक लगाकर अहम भूमिका निभाई.
कमिंस के अलावा दो और खिलाड़ी हुए बाहर
पैट कमिंस के अलावा सीन एबॉट और जोश हेजलवुड भी ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो गए हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को भी पहले टेस्ट में चोट की वजह से बाहर रहना पड़ा था. एशेज सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर से शुरू होगा और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस अपनी रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए टीम के साथ ट्रैवल करेंगे.
ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम:
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेट-कीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, बो वेबस्टर.
