इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ स्टेडियम में एशेज सीरीज की शुरुआत हो गई है, जिसमें इंग्लैंड के लिए आगाज बेहद निराशाजनक रहा. इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और छठी गेंद पर ही अपना विकेट गंवा दिया. उस समय तक मेहमान टीम का खाता तक नहीं खुल सका था.

2010/11 से अब तक इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में पांचवीं बार एशेज सीरीज खेल रही है. तब से सीरीज की अपनी पहली पारी में इंग्लैंड ने तीसरी बार खाता खोले बगैर अपना पहला विकेट गंवाया है. इस दौरान मेहमान टीम पांच पारियों में कुल 30 रन ही बना सकी है.

एशेज 2010/11 में इंग्लैंड की टीम ने ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच की तीसरी गेंद पर ही एंड्रयू स्ट्रॉस (0) का विकेट गंवा दिया था. उस पारी में इंग्लैंड सिर्फ 260 रन बना सकी, लेकिन अगली पारी (517/1) में शानदार वापसी करते हुए मैच को ड्रॉ करवाया.

एशेज 2013/14 का पहला मैच भी ब्रिस्बेन में ही खेला गया, जिसकी पहली पारी में इंग्लैंड की टीम महज 136 रन ही बना सकी. इस पारी में इंग्लैंड ने 28 के स्कोर पर कप्तान एलेस्टेयर कुक (13) का विकेट गंवा दिया था. इंग्लैंड ने यह मैच 381 रन से गंवाया.

एशेज 2017/18 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही. 2.4 ओवर में टीम ने एलेस्टेयर कुक (2) का विकेट गंवा दिया. उस समय तक टीम के खाते में सिर्फ 2 ही रन बने थे. ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 10 विकेट से अपने नाम किया.

एशेज 2021/22 सीरीज की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड ने रोरी बर्न्स (0) का विकेट गंवा दिया. उस समय तक टीम का खाता नहीं खुल सका था. इंग्लैंड की टीम इस पारी में 147 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से मैच अपने नाम किया.

एशेज 2025/26 में एक बार फिर इंग्लैंड की टीम सीरीज की अपनी पहली पारी में खाता तक नहीं खोल सकी. स्टार्क ने मैच के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर जैक क्रॉली (0) को कैच आउट कराया.

इंग्लैंड का स्कोर

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही है. पहले दिन पहले सेशन में इंग्लैंड ने अपने चार विकट खो दिए हैं. स्कोर 104 रन हुआ है.