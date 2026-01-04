अर्शदीप सिंह काफी खुशमिजाज इंसान माने जाते हैं. क्रिकेट मैदान पर बल्लेबाजों के लिए घातक साबित होने वाले अर्शदीप अक्सर सोशल मीडिया पर कॉमेडी वायरल रील्स पर वीडियो भी बनाते हैं. वह अपने आस पास वाले लोगों को भी हंसाने की कोशिश करते हैं. अभी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक बुजुर्ग महिला फैन के पैर छू रहे हैं. महिला फैन उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी थी.

अर्शदीप सिंह कुछ दिनों में वनडे सीरीज के लिए टीम के साथ जुड़ जाएंगे, इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है. अभी वायरल हो रहे वीडियो में अर्शदीप उस महिला के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इंतजार कर रही थी.

अर्शदीप ने छुए बुजुर्ग फैन के पैर

वायरल वीडियो में अर्शदीप जाते हुए एक बुजुर्ग महिला को खड़े हुए देखते हैं, तो सबसे पहले 'सत श्री अकाल' करते हैं. इसके बाद अर्शदीप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. वह बुजुर्ग महिला से हाल चाल पूछते हैं और फिर फैन बोलती है कि आपके साथ फोटो लेनी है.

फिर अर्शदीप सिंह रुकते हैं और आराम से उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं. इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया, जिसे देखकर यूजर्स अर्शदीप के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में किया कमाल प्रदर्शन

अर्शदीप ने 3 जनवरी को अपनी घरेलू टीम पंजाब के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में अपने पहले मैच में उन्होंने 34 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

अर्शदीप के लिए अगले कुछ महीने बहुत व्यस्त होने वाले हैं. वह 11 जनवरी से शुरू हो रही भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का हिस्सा हैं. इसके बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे, जिसके एक हफ्ते बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन शुरू होगा. वर्ल्ड कप के बाद सभी प्लेयर्स आईपीएल की अपनी टीमों के साथ जुड़ जाएंगे. अर्शदीप सिंह आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं.