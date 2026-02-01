भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को तिरुवनंतपुरम में पांचवां टी20 मैच खेला गया. टीम इंडिया ने इस मैच में 46 रनों से जीत दर्ज की. ईशान किशन के शतक की बदौलत भारत ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 271 रन बोर्ड पर लगाए थे. जवाब में कीवी टीम 225 रनों पर ढेर हो गई. भारत के लिए गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट झटके, लेकिन उनके नाम ऐसा रिकॉर्ड हुआ, जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा.

ग्रीनफील्ड स्टेडियम में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन देकर पांच विकेट चटकाए. इसके साथ ही उनके नाम किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन देकर पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड हो गया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ के नाम था. 2023 में अल्जारी जोसेफ ने जोहानसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वहीं इस रिकॉर्ड लिस्ट में तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एंगिडी हैं. उन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में 39 रन देकर 5 विकेट लिए थे. अर्शदीप सिंह अंतरराष्ट्रीय टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 2022 में डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 76 मैचों में 118 विकेट लिए हैं. यह पहला मौका था जब अर्शदीप ने एक पारी में 5 विकेट लिए.

पांचवें टी20 मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. ईशान किशन के पहले टी20 शतक की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 271 रन बनाए थे. किशन ने 43 गेंद पर 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 103 रन की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद पर 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 17 गेंद पर 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 42 रन बनाए.

न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए. उन्होंने 38 गेंद की अपनी पारी में 6 छक्के और 8 चौके लगाए. हालांकि, कीवी टीम 19.4 ओवर में 225 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस तरह भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की.