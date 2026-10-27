अर्शदीप सिंह ने की 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी, NZ के खिलाफ तीसरे टी20 में रचा इतिहास

अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे ज्यादा विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट लिया. साल 2026 में टिम सीफर्ट उनका कुल 39वां शिकार बने हैं. इसी के साथ उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आयरलैंड के जोशुआ लिटिल की बराबरी कर ली.

ICC के पूर्ण सदस्य देशों में, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक जोशुआ लिटिल के नाम था. आयरलैंड के इस गेंदब्याज ने साल 2022 में कुल 39 विकेट चटकाए थे. अर्शदीप ने उनकी बराबरी कर ली है. तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट (टी20 में)

भारत के अर्शदीप सिंह और आयरलैंड के जोशुआ लिटिल ने एक कैलेंडर ईयर में 39 विकेट लेने का कारनामा किया है. अगर अर्शदीप तीसरे टी20 मैच में एक और विकेट चटका देते तो 40 विकेट के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते. इस साल टीम इंडिया के अभी कई टी20 मुकाबले बाकी हैं, उनमें अर्शदीप यह रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

39 विकेट - अर्शदीप सिंह (भारत)

39 विकेट - जोशुआ लिटिल (अर्शदीप सिंह)

38 विकेट - वानिंदु हसरंगा

37 विकेट - भुवनेश्वर कुमार (भारत)

एक और कारनामा करने से चूके अर्शदीप

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने से चूक गए. अर्शदीप ने अब तक 102 मैचों में 149 विकेट लिए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में एक और विकेट लेते ही अर्शदीप 150 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय और दुनिया के आठवें गेंदबाज बन जाते. भारतीयों में जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर हैं, जो अब तक 126 विकेट ले चुके हैं.

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